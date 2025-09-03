Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión

Presentación cartel y pregonera de las Fiestas del Pino

Presentación cartel y pregonera de las Fiestas del Pino / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
  2. Un anfiteatro natural de aguas cristalinas: la cala que recuerda a Madeira y está en Gran Canaria
  3. La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año
  4. El Cabildo anuncia restricciones al tráfico pesado en la GC-1 norte a la altura de Alcampo Telde
  5. Una pasajera embarazada obliga a un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria
  6. “Come todo lo que quieras por solo quince euros': lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria
  7. La Vará del Pescao: entre bucios, brasas y memoria colectiva
  8. Carmen Delia Cardona emociona con su pregón en el inicio de las Fiestas de San Nicolás 2025 en La Aldea

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

200 agentes de la Guardia Civil garantizan la seguridad en las Fiestas del Pino: "Los perros son capaces de detectar cualquier tipo de explosivo"

200 agentes de la Guardia Civil garantizan la seguridad en las Fiestas del Pino: "Los perros son capaces de detectar cualquier tipo de explosivo"

¡Ciclista, atento a la normativa si pretendes a ir a Teror en las Fiestas del Pino!

¡Ciclista, atento a la normativa si pretendes a ir a Teror en las Fiestas del Pino!

Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria

Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria

Valsequillo invita a reír con el festival internacional de payasos '3 días de Farándula'

Valsequillo invita a reír con el festival internacional de payasos '3 días de Farándula'

Tejeda concede subvenciones para rehabilitar 13 viviendas y evitar el despoblamiento

Tejeda concede subvenciones para rehabilitar 13 viviendas y evitar el despoblamiento

Como una cala de Ibiza o Cerdeña, pero volcánica: así el secreto mejor guardado de la costa de Gran Canaria

Como una cala de Ibiza o Cerdeña, pero volcánica: así el secreto mejor guardado de la costa de Gran Canaria

Una adolescente muerta, 55 detenidos y un barrio cerrado: el día que ardió Las Palmas de Gran Canaria

Una adolescente muerta, 55 detenidos y un barrio cerrado: el día que ardió Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents