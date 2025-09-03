La ONCE deja 150.000 euros en Gran Canaria y Lanzarote

Suma y sigue. La diosa fortuna renueva su tórrido romance con Canarias. El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 140.000 euros en cuatro cupones de 35.000 euros cada uno, dos en Gran Canaria y dos en Lanzarote, correspondiente a los sorteos del 28 de agosto, 1 y 2 de septiembre.

Agustín Pérez, agente vendedor de la ONCE desde mayo de 2021, fue el responsable de repartir la suerte con 1 cupón de 35.000 euros, en Lomo Guillén, Santa María de Guía, el 28 de agosto.

Marcos Andrés Alonso, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2015, repartió la suerte con 1 cupón de 35.000 euros en La Barranquera, Telde, el día 1 de septiembre.

Miguel Llorente, agente vendedor de la ONCE desde agosto de 2024, repartió la suerte con 2 cupones de 35.000 euros cada uno, en el Centro Comercial Deilan en Playa Honda (San Bartolomé de Lanzarote), el día 2 de septiembre.

¿Cómo se juega al Cupón de la ONCE?

¿Cómo jugar al Cupón de la ONCE? / La Provincia

La ONCE recuerda que sus sorteos forman parte de una lotería social y segura, comprometida con el juego responsable. La organización prohíbe la venta a menores y el juego a crédito, y emplea sistemas internacionales de control avalados por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Además, los cupones no solo se adquieren a través de más de 20.700 vendedores autorizados, sino también en la web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores.

Más allá de las cifras, estos sorteos extraordinarios representan una oportunidad para muchas familias. Ya sea en una ciudad peninsular o en un municipio canario como La Orotava o Arrecife, un cupón puede ser el comienzo de un cambio significativo.

Además, estos premios refuerzan la importancia del trabajo de los vendedores y vendedoras de la ONCE, quienes no solo ofrecen suerte, sino también un modelo de inclusión laboral que genera impacto social.