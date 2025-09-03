El origen popular de la bandera canaria: esta la historia de su creación en las fiestas del Pino en Teror

Desde 1982, la bandera y el escudo de Canarias tienen carácter oficial, simbolizando la identidad y autonomía del archipiélago. Estos emblemas poseen una historia rica, ligada tanto a tradiciones sociales como a normativas legales, y su significado ha evolucionado a lo largo de los siglos, destaca el Gobierno de Canarias.

Las primeras referencias históricas a símbolos representativos de Canarias datan del siglo XVI, con el Estandarte Real de las Islas Canarias (1561), de tafetán blanco, azul y amarillo con una cruz roja. Más adelante, en 1845, la bandera de la Provincia Marítima de Canarias incorporó una cruz de San Andrés blanca sobre fondo azul. Ya en 1927, surge la bandera del Ateneo de La Laguna, en la que las siete islas aparecen como estrellas blancas sobre fondo azul, dispuestas según su localización geográfica.

Estos antecedentes demuestran la larga tradición simbólica del Archipiélago, que finalmente derivó, tras la actividad de diversos movimientos sociales en los años 60, en la actual bandera tricolor.

La actual bandera de Canarias: colores, orden y significado

La bandera oficial de Canarias consta de tres franjas verticales de igual tamaño: blanco (a la izquierda, junto al asta), azul (en el centro) y amarillo (a la derecha). Este diseño tiene un importante significado geográfico y social:

El blanco representa el oeste y se asocia a Tenerife.

representa el oeste y se asocia a Tenerife. El amarillo indica el este y está vinculado a Gran Canaria.

indica el este y está vinculado a Gran Canaria. El azul, situado en el centro, simboliza el vínculo entre ambas provincias y es compartido por sus banderas históricas.

Estos colores surgieron por la unión de las enseñas marítimas de Santa Cruz de Tenerife (blanco y azul) y Las Palmas de Gran Canaria (azul y amarillo), gozando pronto de amplia aceptación social.

Variantes y uso institucional de la bandera canaria

En ocasiones, la bandera incluye en su centro el escudo de Canarias, aunque esto queda reservado para actos de relevancia oficial. Además, existe una versión no oficial con siete estrellas verdes en círculo sobre la franja azul, originada en movimientos independentistas y nacionalistas.

Durante años, la ausencia de normas precisas sobre la tonalidad de los colores provocó diferencias entre banderas oficiales. Para corregirlo, el Decreto 184/2004 y la posterior Orden de 2005 establecieron en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias la codificación cromática exacta.

El escudo de Canarias: orígenes, modificaciones y debates

El escudo oficial de Canarias fue definido mediante la Ley 10/1982 y modificado tras la reforma del Estatuto de Autonomía de 2005. Está compuesto por siete islas de plata ordenadas y una corona real, sobre fondo azul. El lema “Océano” aparece en una cinta plateada y, como soportes, figuran dos canes a ambos lados.

La figura de los canes ha sido motivo de debate a lo largo de los años. Inicialmente, estos perros portaban un collar, considerado por algunos un símbolo de sumisión, que fue retirado en 2005. La presencia misma de los canes suscita discusión por la etimología del nombre "Canarias":

Una teoría defiende que el nombre deriva del latín “canis” , por la supuesta presencia de perros en las islas ya descritos por primeros navegantes.

, por la supuesta presencia de perros en las islas ya descritos por primeros navegantes. Otra hipótesis sostiene que en realidad el término hacía referencia a lobos marinos (focas monje) , conocidos como “canis marinus”.

, conocidos como “canis marinus”. Una tercera opción lo relaciona con la tribu norteafricana de los “canarii”, presente en los orígenes del poblamiento del archipiélago.

El escudo actual está inspirado en el de la edición de 1772 de Noticias de la Historia General de las Islas de Canaria, escrita por José de Viera y Clavijo. Desde su institucionalización en 1982, ha experimentado varias simplificaciones orientadas a modernizar y facilitar su uso en soportes oficiales.

El uso de la bandera y el escudo está regulado y supervisado por el Gobierno de Canarias. Ambos emblemas refuerzan la identidad canaria y son utilizados en actos oficiales, sedes administrativas e instituciones públicas. Su empleo viene determinado por la normativa autonómica y está recogido en distintos textos legales y manuales de estilo.

La historia del origen popular de la bandera canaria en Teror

La actual bandera de Canarias no fue fruto de un proceso institucional ni de un solo diseño, sino el resultado del esfuerzo colectivo de un grupo de jóvenes y profesionales comprometidos con el cambio político.

Durante la década de 1960, en pleno régimen franquista, nació el movimiento Canarias Libre, que apostó por abrir el debate sobre el autogobierno en las islas, gracias a la implicación de abogados, activistas y figuras con diversas ideas acerca del futuro político del archipiélago, explica la cuenta de Instagram @8canarias.

El nacimiento de un símbolo en la víspera del Día del Pino

Entre los miembros destacados de Canarias Libre se encontraban Carmen Sarmiento y sus hijos, Jesús y Arturo Cantero. Según recogen diversas publicaciones y testimonios, cuenta @8canarias, idearon la bandera la víspera del Día del Pino, en el municipio grancanario de Teror, concretamente el 7 de septiembre de 196, en la víspera del día de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. Aquella noche, recortaron cientos de tiras de papel de colores blanco, azul y amarillo, que luego ensamblaron para crear entre 2.000 y 3.000 pequeñas banderas, rememora @8canarias.

Al día siguiente, estas banderas fueron lanzadas y repartidas por todo Teror, con motivo de la festividad del Pino, logrando que el símbolo rápidamente arraigara en la sociedad canaria y contribuyera a consolidar el proceso de búsqueda de mayores cotas de autogobierno.

La bandera impulsada por Canarias Libre simbolizaba la unión y diversidad política del momento. El gesto de la familia Cantero, lejos de tener una finalidad comercial, buscaba dar voz al pueblo y propiciar la reflexión sobre el futuro de Canarias, en un contexto donde se debatía desde la autonomía hasta fórmulas como el federalismo o la independencia.