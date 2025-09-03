El Pino 2025: la guía definitiva para moverse en coche o en guagua por Gran Canaria estos días

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido medidas especiales de regulación de la circulación con motivo de la Festividad de la Virgen del Pino, que tendrá lugar los días 7, 8 y 14 de septiembre de 2025. El objetivo es garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez en los accesos a Teror, donde se prevé una gran afluencia de peregrinos y vehículos.

Además, la compañía Guaguas Global, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Teror, ha anunciado un refuerzo extraordinario del transporte público, con más horarios, rutas y frecuencias para dar cobertura al gran número de personas que se desplazarán al municipio.

Carreteras afectadas: cierres y sentidos únicos

Carretera GC-21 (Tamaraceite – Teror)

Cierre total: del 7 de septiembre a las 19:00 h hasta el 8 a las 02:00 h (pk 1+600 al pk 13+000).

del 7 de septiembre a las 19:00 h hasta el 8 a las 02:00 h (pk 1+600 al pk 13+000). Sentido único Tamaraceite → Teror:

7 de septiembre: de 07:00 a 19:00 h.

8 de septiembre: de 02:00 a 15:00 h.

14 de septiembre: de 07:00 a 15:00 h.

Prohibición de bicicletas: del 7 a las 11:00 h al 8 a las 15:00 h.

Carretera GC-43 (Teror – Arucas)

Sentido único Teror → Arucas:

7, 8 y 14 de septiembre: de 07:00 a 15:00 h (pk 10+950 al pk 0+500).

Carretera GC-219 (Miraflor – GC-21)

Cierre total: del 7 a las 19:00 h al 8 a las 02:00 h.

del 7 a las 19:00 h al 8 a las 02:00 h. Sentido único Miraflor → GC-21:

7 de septiembre: de 07:00 a 19:00 h.

8 de septiembre: de 02:00 a 15:00 h.

14 de septiembre: de 07:00 a 15:00 h.

Carretera GC-432

Sentido único GC-21 → GC-43:

Del 7 a las 22:00 h al 8 a las 06:00 h.

Carretera GC-303 (Arucas – Teror)

Sentido único Arucas → Teror:

7, 8 y 14 de septiembre: de 07:00 a 15:00 h (pk 3+677 al pk 0+000).

Transporte público reforzado: más guaguas, más horarios y rutas directas

La empresa Global pondrá en marcha un dispositivo especial que conectará la práctica totalidad de los municipios de la isla con Teror, en la mayoría de los casos de forma directa.

Puntos clave del operativo

Consejos para moverse en estas fechas

Utilizar el transporte público siempre que sea posible, para evitar colapsos y problemas de aparcamiento en Teror.

siempre que sea posible, para evitar colapsos y problemas de aparcamiento en Teror. Planificar los viajes con antelación , revisando horarios y salidas en la web de Global.

, revisando horarios y salidas en la web de Global. Respetar los cortes de carretera y desvíos señalizados por Tráfico.

por Tráfico. Evitar acudir en bicicleta en los tramos restringidos y durante los horarios de mayor congestión.

en los tramos restringidos y durante los horarios de mayor congestión. En caso de acudir a pie como peregrino, organizarse en grupo y prever la salida con antelación.

La DGT y Global coinciden en subrayar que el éxito del operativo dependerá de la colaboración ciudadana. El uso del transporte público es clave para garantizar una celebración segura, ágil y sin colapsos en la que se espera la participación de miles de personas.