El Pino 2025: la guía definitiva para moverse en coche o en guagua por Gran Canaria estos días
La DGT activa un plan especial con cortes y sentidos únicos en las principales vías de acceso a Teror, mientras Global pondrá en marcha un dispositivo extraordinario de transporte público con 40 horas de servicio ininterrumpido y conexiones directas desde numerosos municipios.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido medidas especiales de regulación de la circulación con motivo de la Festividad de la Virgen del Pino, que tendrá lugar los días 7, 8 y 14 de septiembre de 2025. El objetivo es garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez en los accesos a Teror, donde se prevé una gran afluencia de peregrinos y vehículos.
Además, la compañía Guaguas Global, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Teror, ha anunciado un refuerzo extraordinario del transporte público, con más horarios, rutas y frecuencias para dar cobertura al gran número de personas que se desplazarán al municipio.
Carreteras afectadas: cierres y sentidos únicos
Carretera GC-21 (Tamaraceite – Teror)
- Cierre total: del 7 de septiembre a las 19:00 h hasta el 8 a las 02:00 h (pk 1+600 al pk 13+000).
- Sentido único Tamaraceite → Teror:
- 7 de septiembre: de 07:00 a 19:00 h.
- 8 de septiembre: de 02:00 a 15:00 h.
- 14 de septiembre: de 07:00 a 15:00 h.
- Prohibición de bicicletas: del 7 a las 11:00 h al 8 a las 15:00 h.
Carretera GC-43 (Teror – Arucas)
- Sentido único Teror → Arucas:
- 7, 8 y 14 de septiembre: de 07:00 a 15:00 h (pk 10+950 al pk 0+500).
Carretera GC-219 (Miraflor – GC-21)
- Cierre total: del 7 a las 19:00 h al 8 a las 02:00 h.
- Sentido único Miraflor → GC-21:
- 7 de septiembre: de 07:00 a 19:00 h.
- 8 de septiembre: de 02:00 a 15:00 h.
- 14 de septiembre: de 07:00 a 15:00 h.
Carretera GC-432
- Sentido único GC-21 → GC-43:
- Del 7 a las 22:00 h al 8 a las 06:00 h.
Carretera GC-303 (Arucas – Teror)
- Sentido único Arucas → Teror:
- 7, 8 y 14 de septiembre: de 07:00 a 15:00 h (pk 3+677 al pk 0+000).
Transporte público reforzado: más guaguas, más horarios y rutas directas
La empresa Global pondrá en marcha un dispositivo especial que conectará la práctica totalidad de los municipios de la isla con Teror, en la mayoría de los casos de forma directa.
Puntos clave del operativo
- Servicio ininterrumpido de 40 horas:
- Desde el 7 de septiembre a las 8:00 h hasta el 8 a las 00:00 h.
- Salidas principales desde Las Palmas de Gran Canaria (San Telmo).
- Conexiones directas desde Guía, Gáldar, Moya, Firgas, Arucas, Valleseco, Valsequillo, Santa Brígida y San Mateo.
- Telde dispondrá de un dispositivo especial reforzado de ida y vuelta.
- El sureste contará con expediciones puntuales desde El Doctoral, Vecindario, Arinaga y El Carrizal.
- Cierre de la estación de guaguas de Teror:
- Desde el 7 a las 14:00 h hasta el 8 a las 08:00 h.
- Las salidas hacia San Telmo, Tamaraceite y norte se trasladarán a la avenida del Cabildo.
- Las rutas hacia Telde, Valleseco, Valsequillo y Santa Brígida saldrán desde el barrio Los Llanos (Camino del Castaño).
- Alta frecuencia de paso:
- Durante la quema de fuegos artificiales (7 de septiembre en la víspera), se despachará más de una guagua por minuto para responder a la salida de unas 3.000 personas por hora.
- Día de las Marías (14 de septiembre):
- Conexiones directas desde Las Palmas de Gran Canaria, Tamaraceite, Arucas, Telde, Valleseco y San Mateo.
- El resto de municipios deberán hacer transbordos en San Telmo, Arucas o San Mateo.
- Balance previsto:
- 2.600 viajes, 58.000 km recorridos y más de 68.000 pasajeros transportados durante las celebraciones.
Consejos para moverse en estas fechas
- Utilizar el transporte público siempre que sea posible, para evitar colapsos y problemas de aparcamiento en Teror.
- Planificar los viajes con antelación, revisando horarios y salidas en la web de Global.
- Respetar los cortes de carretera y desvíos señalizados por Tráfico.
- Evitar acudir en bicicleta en los tramos restringidos y durante los horarios de mayor congestión.
- En caso de acudir a pie como peregrino, organizarse en grupo y prever la salida con antelación.
La DGT y Global coinciden en subrayar que el éxito del operativo dependerá de la colaboración ciudadana. El uso del transporte público es clave para garantizar una celebración segura, ágil y sin colapsos en la que se espera la participación de miles de personas.
