Así es como un restaurante teldense convierte el pescado fresco y las sugerencias semanales en reclamo gastronómico

La Garita siempre fue un lugar de tránsito. En el siglo XVI los barcos arribaban a esta playa cargados de madera, un recurso cada vez más escaso en la isla por la tala de los ingenios azucareros. Con esas piezas se levantaron viviendas e ingenios, y con el paso del tiempo el enclave siguió transformándose, acogiendo pubs y restaurantes que aún sobreviven en la memoria de los vecinos.

Hoy, frente al constante vaivén del mar, el restaurante Puerto Madera recoge esa herencia y la convierte en un espacio donde la cocina se reinventa cada semana.

«Queríamos crear algo diferente en la zona», recuerda el chef y uno de los propietarios, Kilian López Padrón, sobre sus inicios en Puerto Madera. El proyecto nació junto a sus hermanos Nayara y Yerover, que desde el principio repartieron funciones: ella asumió la parte administrativa, él la coordinación del equipo de sala y Kilian la cocina.

La fórmula no acaba ahí. Cada uno dirige además otro local en la zona, lo que les insta a rotar y apoyarse mutuamente para que todos los proyectos funcionen. «Lo nuevo siempre impone respeto, aunque con el tiempo aprendes a afrontar los problemas y a seguir adelante», admite.

Puerto Madera ha hecho de la cocina tradicional canaria y de los arroces al estilo mediterráneo su sello , siempre acompañado de pescado fresco que llega casi a diario de proveedores locales. Esa base, sin enrevesamientos, sostiene una carta que combina tradición y creatividad. «Nos gusta marcar la diferencia, no pasar del sartén al plato sin cuidar la presentación. Queremos que se note el cariño en cada detalle», afirma Kilian.

Un ejemplar de ensalada templada con col, zanahoria, manzana verde, salsa francesa, rulo de cabra y frutos secos / Johanna Betancor Galindo

El resultado es una propuesta variada donde conviven carnes de calidad, entrantes frescos y postres caseros como bolas de coco y pistacho. En verano, la terraza cobra vida propia y entre sus mesas, destaca la estampa de una pareja que regresa a diairio, pide lo de siempre y ha hecho del lugar un rito cotidiano. «Ese tipo de fidelidad es lo que más valoramos, nos motiva a seguir», señala el cocinero.

Pero no solo la costumbre sostiene el menú. La esencia del restaurante se refleja en las sugerencias semanales. La cocina funciona como un laboratorio que ensaya nuevas combinaciones antes de incorporarlas a la carta.

De ahí han surgido propuestas como un pan brioche con atún y chocolate blanco, tacos de camarón o un gofre de rabo de toro. También platos más frescos, como la ensalada templada de col carola, zanahoria, manzana verde, rulo de cabra y frutos secos, o un revuelto de champiñones, setas y calabacines.

La experiencia no termina en el plato. El local también habla a través de sus paredes. En el comedor principal, un mural de tortuga marina evoca la riqueza natural de la costa; en la planta alta, otro mural recuerda el antiguo Puerto Madera, con una escena que remite a la toponimia del lugar. «Queríamos reflejar la identidad del sitio y conectar con lo que fue antes», resume Kilian.

Tras más de dos años, el balance es positivo. «Hemos conseguido hacernos un nombre en la zona», afirma. El reto ahora es seguir consolidando el proyecto, incorporar nuevos platos y mantener el ritmo de innovación semanal.

Puerto Madera se ha convertido en un puerto de sabores abierto al Atlántico. Su terraza, ya parte del paisaje cotidiano de La Garita, es un refugio al que vecinos y visitantes regresan para pasar las tardes frente al mar y dejar que el tiempo se suspenda entre conversación y platos compartidos.