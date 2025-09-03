La sorprendente cascada de nubes en Canarias: ¿cómo se forman?

El cielo de La Palma volvió a ofrecer una imagen que parece sacada de un sueño. Este martes, 2 de septiembre, un fenómeno meteorológico espectacular dejó boquiabiertos a quienes miraban hacia las alturas del Valle de Aridane. Se trata de una cascada de nubes, una formación que, gracias a las condiciones atmosféricas y al relieve abrupto de la isla, regaló a vecinos y visitantes un momento de belleza pura y sobrecogedora.

Las imágenes, captadas por el fotógrafo Víctor Yanes y compartidas por Meteo Tenerife en la red social X (antes Twitter), se viralizaron en cuestión de horas. En ellas se observa cómo una masa de nubes blancas y densas desciende lentamente por la ladera occidental, como si de una cascada de algodón se tratara, cubriendo el paisaje con un velo blanco que acaricia las montañas y se desliza hacia el interior del valle.

Este tipo de fenómeno se produce cuando las nubes, impulsadas por vientos alisios, logran superar la cordillera oriental de la isla, que actúa como barrera natural, y se derraman literalmente hacia la vertiente opuesta. El contraste entre la humedad del aire y la orografía montañosa genera este efecto visual que ha sido comparado muchas veces con una cascada blanca descendiendo desde el cielo.

La belleza de este espectáculo no solo reside en su apariencia visual. También es una manifestación del singular microclima canario, donde las islas actúan como gigantescas plataformas que moldean el comportamiento de los vientos y la humedad. En el caso de La Palma, su relieve volcánico escarpado crea un juego constante entre nubes, nieblas y corrientes de aire que, en días como este, desemboca en verdaderos espectáculos naturales.

Usuarios de redes sociales no tardaron en calificar el evento como “hipnótico”, “mágico” o “propio de otro mundo”, destacando no solo la belleza de las imágenes sino también la suerte de presenciar un fenómeno tan característico de la Isla Bonita. Y es que, aunque este tipo de formaciones pueden darse en otras islas del archipiélago, es en La Palma donde, por su relieve, adquieren una dimensión especialmente impactante.

En medio de un contexto en el que muchas veces las noticias sobre el clima están marcadas por olas de calor, incendios o lluvias torrenciales, estas escenas naturales nos devuelven una imagen amable y majestuosa de la fuerza atmosférica. También subrayan la importancia de preservar entornos naturales únicos como el de La Palma, donde el cielo y la tierra se dan la mano para ofrecer auténticas postales vivas.