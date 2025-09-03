Telde avanza en el autoconsumo con cuatro nuevos puntos de recarga

La ciudad de Telde continúa en el camino hacia la transición energética de la mano del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (Ciegc). Tras la implantación de los primeros puntos de recarga en la zona comercial de La Mareta, ayer inauguró cuatro nuevos cargadores para coches eléctricos en la calle Anémona de La Garita, en el núcleo urbano costero de Telde.

El Ayuntamiento de Telde ha firmado un convenio con el Cabildo de Gran Canaria que agilizará la implantación de este tipo de instalaciones y de marquesinas dotadas con paneles fotovoltaicos en diferentes espacios municipales.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Urbanismo de la ciudad, Juan Francisco Jiménez, recibieron ayer en los nuevos puntos de recarga de La Garita, que ya están operativos, al consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink; y al director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano.

Peña manifestó que «con estas infraestructuras, nuestro municipio se sitúa a la vanguardia de la transición energética en Canarias, ofreciendo a los vecinos soluciones reales en movilidad sostenible y autoconsumo renovable».

El alcalde adelantó que este acuerdo entre el Ayuntamiento y el Cabildo también cede varios espacios para la instalación de nuevos sistemas generadores de energía con fotovoltaica, como el techo del área polivalente del que hoy en día es el mercado municipal de Narea, y los aparcamientos anexos al mercado y el de la Policía Nacional, que también es suelo público.

La licitación para la construcción de las marquesinas fotovoltaicas con batería en el aparcamiento de La Garita para abastecer a los nuevos cargadores fue publicada ayer por un presupuesto de 433.632,52 euros. La instalación contará con 174 módulos solares de 585 Wp, alcanzando una potencia pico de 101,8 kWp y una producción anual estimada de 189.773 kWh.

Por su parte, García Brink, quien agradeció la colaboración de todo el equipo de Gobierno de Telde «porque llevábamos mucho tiempo trabajando en este convenio que nos va a permitir realizar diferentes actuaciones dentro del municipio de Telde», señaló que «estos nuevos puntos de recarga marcan un cambio dentro de la transición energética del municipio de Telde, donde hasta hace poco solo teníamos un punto en La Mareta, y que ahora ampliamos de forma importante gracias a este convenio».

El consejero destacó que el acuerdo con el Ayuntamiento de Telde «nos cede una serie de instalaciones y lugares, y nos permite aligerar los trámites burocráticos, lo que hace que podamos realizar estas obras que tenemos previstas de manera prácticamente automática». García Brink manifestó que «le estamos dando un impulso muy importante a la transición energética y la movilidad sostenible en este municipio».

Entre los cuatro nuevos puntos de recarga en el aparcamiento hay tres puntos que tiene cada uno dos tomas de recarga lenta, que permitirá a vehículos que no disponen de la instalación para carga en garajes particulares ‘dormir’ durante la noche. Normalmente los cargadores instalados son semirápidos o rápidos.

Capacidad para ocho coches

Telde alcanzará en los próximos meses un total de diez puntos de recarga públicos distribuidos en distintas zonas del municipio. En las áreas industriales se instalarán cargadores con 100 kW en Las Rubiesas, Salinetas y El Goro, cada uno con dos tomas. En la Avenida del Cabildo, en la zona de Arnao, habrá un cargador de 50 kW con dos conectores, y en la costa de Telde, en Hoya del Pozo, se instalará en los próximos días un cargador de corriente continua de 22 kW.

Los nuevos cargadores de La Garita tienen una potencia total de 90 kW y capacidad para ocho vehículos eléctricos de manera simultánea, distribuidos en dos cargadores de corriente continua de 22 kW con un conector cada uno y tres cargadores de corriente alterna de 14,8 kW con dos tomas cada uno. Su consumo anual estimado de 66.160 kWh equivale a más de 510.000 kilómetros recorridos sin emisiones. Esta ubicación permite no solo la carga semi rápida en corriente continua, sino también la carga lenta, ideal para estancias más prolongadas y nocturnas.