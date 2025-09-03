Televisión Canaria emite en directo las Fiestas del Pino 2025 con una cobertura completa desde Teror

Radio Televisión Canaria vuelve a volcarse este mes de septiembre con una de las fiestas más emblemáticas de las Islas: las Fiestas del Pino 2025. Desde el municipio de Teror, epicentro espiritual y cultural de Gran Canaria, la cadena pública ofrece una cobertura en directo de los principales actos religiosos y populares, llevando a todos los rincones del Archipiélago el fervor, la tradición y el folclore que caracterizan este evento.

Una celebración en directo que une a Canarias

La programación especial incluye la Bajada de la Virgen, la Romería-Ofrenda y la jornada del Día Grande, con retransmisiones desde la Basílica del Pino y los alrededores, y la participación de un amplio equipo de profesionales del canal. En este enlace tienes todos los detalles de la programación especial del Pino de RTVC.

Bajada de la Virgen del Pino del camarín / LP/DLP

Bajada de la Virgen del Pino: inicio solemne de las fiestas

El viernes 5 de septiembre, Televisión Canaria dará comienzo a su programación especial con la retransmisión en directo de uno de los actos más esperados: la Bajada de la Virgen del Pino desde su Camarín.

Desde las 17:30 horas, el programa ‘Hay que verlo’ conectará con la Villa Mariana, mostrando cómo Teror se transforma para recibir a miles de peregrinos. A las 19:00 horas, se ofrecerá en directo la solemne Eucaristía desde el interior de la Basílica, seguida del descenso de la imagen de la Virgen al presbiterio, mediante un sistema mecánico de raíles que se emplea desde 1928.

La retransmisión será conducida por Kiko Barroso, acompañado por Pedro Armas, teólogo y colaborador habitual de RTVC, quienes aportarán contexto histórico y espiritual al acto.

Romería del Pino de 2024. / José Carlos Guerra

Romería-Ofrenda: identidad y folclore en cada carreta

El domingo 7 de septiembre, víspera del día del Pino, la atención se centrará en la tradicional Romería-Ofrenda, que cumple su 73ª edición. A partir de las 14:30 horas, el informativo Telenoticias 1 emitirá en directo desde la plaza del Pino, con la periodista Isabel Baeza al frente, junto al historiador Gustavo Trujillo y el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia.

La Romería comenzará oficialmente a las 16:00 horas, con la participación de las 21 carretas municipales de Gran Canaria, la representación del Cabildo Insular, y agrupaciones folclóricas invitadas de otras islas, como:

Tejeguate (El Hierro)

(El Hierro) Parranda Los Toledo (La Graciosa)

(La Graciosa) Los Trigales (Tenerife)

Durante más de cuatro horas, los espectadores podrán disfrutar del colorido desfile, con trajes tradicionales, música en vivo y ofrendas a la Virgen, a través de la narración de Kiko Barroso y los comentarios del historiador Octavio Utrera. Los reporteros Tomás Galván y María Mendoza aportarán testimonios desde el recorrido.

Procesión de la Virgen del Pino. / LP/DLP

Lunes 8: Día Grande con parada militar, eucaristía y procesión

El lunes 8 de septiembre, día central de las fiestas, RTVC desplegará nuevamente su equipo para ofrecer una cobertura especial en directo desde primeras horas.

A partir de las 08:00 horas, el magacín ‘Buenos Días Canarias’ se emitirá desde Teror, dando paso a los actos institucionales y religiosos que comenzarán a las 11:15 horas. Entre ellos destacan:

Parada Militar con presencia de unidades del Ejército, Guardia Civil y otras instituciones.

con presencia de unidades del Ejército, Guardia Civil y otras instituciones. Eucaristía concelebrada en la Basílica, con autoridades religiosas y civiles.

en la Basílica, con autoridades religiosas y civiles. Procesión de la Virgen del Pino por las calles de la Villa Mariana.

La cobertura contará nuevamente con Kiko Barroso como conductor, junto a los comentarios de José Luis Espejo y Pedro Armas. María Mendoza entrevistará a protagonistas y asistentes, reflejando el ambiente emocional de esta jornada tan significativa.

Un patrimonio cultural que une fe y tradición

Las Fiestas del Pino no son solo un evento religioso. Son una manifestación viva del patrimonio inmaterial canario, un punto de encuentro para la identidad insular, y un símbolo de unidad regional. Cada año, miles de personas de todas las islas se dan cita en Teror para rendir homenaje a la Virgen del Pino, considerada Patrona de la Diócesis de Canarias.

Con esta cobertura, RadioTelevisión Canaria reafirma su compromiso con la cultura, la tradición y la información de servicio público, facilitando el acceso en directo a todos aquellos que no pueden acudir presencialmente a los actos.