El tren de Gran Canaria da un nuevo paso con un protocolo entre el Estado, el Gobierno autónomo y el Cabildo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han firmado este miércoles un protocolo para impulsar la implantación del tren en las dos islas capitalinas, un acto que se repite mañana jueves en Tenerife. Las tres administraciones han escenificado un nuevo paso en la creación de una línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran Canaria y la ciudad turística de Maspalomas, que en este caso permite iniciar la ejecución de las expropiaciones forzosas una vez se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental.

Tras este protocolo es un paso previo a la firma de un convenio con el Gobierno central para incluir partidas plurianuales en los Presupuestos Generales del Estado, o captar fondos de la Unión Europea, para poder licitar e iniciar las obras, ya que hay que garantizar la financiación durante los seis o soete años que durarán los trabajos

Los proyectos técnicos del tren de Gran Canaria están elaborados y el Cabildo ya dispone de una partida de 16,7 millones de euros para ocupar 512 terrenos necesarios para las once estaciones y los siete tramos de vías, unos 2,2 millones de metros cuadrados en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana.

El protocolo de Gran Canaria fue rubricado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales. En el acto también intervinieron el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este último en representación de su homólogo de Transportes Óscar Puente.

Todos los asistentes a la firma coincideron en que se trata de un paso "histórico" y "fundamental" porque refleja la apuesta de todas las administraciones públicas por la movilidad sostenible, independendientemente del color político, pues es "la única alternativa posible" a los problemas de tráfico en el corredor es de las islas de Gran Canaria.