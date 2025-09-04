“Agüita con el tamaño": este cruasán gigante de Gran Canaria está desatando antojos por toda la isla

En una calle del norte de Gran Canaria hay un cruasán que no cabe en la mano, un perrito que parece salido de una película americana y unas papas servidas sobre masa que podrían alimentar a una familia. Todo esto en una cafetería que, sin hacer ruido, lleva más de tres décadas revolucionando los antojos de Arucas.

Cafetería Siroco no es nueva, pero sí ha sabido reinventarse sin perder el alma. Lo que empezó como una sencilla propuesta de meriendas ha terminado siendo un destino de peregrinación para quienes buscan comida con historia, tamaño XXL y sabor sin filtros.

Más de 30 años sirviendo antojos

Ubicada en la calle León y Castillo, 7, en pleno corazón de Arucas, Cafetería Siroco acumula 34 años de historia y experiencia. “Nuestro objetivo ha sido siempre ofrecer un servicio cercano y productos de calidad”, explican desde el local. La variedad es uno de sus fuertes: desde sándwiches y hamburguesas hasta fajitas, croissants y pizzas, todo preparado con generosidad, sabor y un punto de locura gastronómica que ha enamorado a varias generaciones.

Croissants XXL

El equipo de @grancanaria.atugusto no dudó en destacar el que, posiblemente, sea el cruasán más brutal de la isla: el Croissant Cocodrilo (10,90 euros), relleno de pollo, queso y jamón, con bacon por fuera y salsas como cheddar y alioli. “¿Te lo comerías entero o lo compartirías?”, preguntan en su vídeo viral.

Pero no es el único bocado que impresiona. También probaron el perrito Pitbull (11,90 euros), cargado de lomo, huevo, bacon y pan extralargo. “Agüita con el tamaño”, comentan entre risas. Y aún quedaba sitio para las papas Italia (11,20 euros), presentadas sobre una base de masa para comer con las manos, el tenedor o directamente con ganas.

Enrollados hindúes y vasitos dulces

A esta fiesta de excesos se suma el enrollado hindú (10,50 euros), una mezcla de especias, carne mechada y salsa yogur que le da un toque internacional al menú. ¿Postres? También. “No olvides probar sus vasitos dulces”, recomiendan los creadores. Porque en Siroco, después de lo salado, siempre hay sitio para lo goloso.

Platos que no caben en la foto

Más allá del show de croissants gigantes, Siroco ofrece una carta amplia con propuestas tan contundentes como su combinado Zipi (papas, pechuga, lomo, salchichas y cochinillo con cebolla natural), bocatas de rabas de calamar o las pizzas caseras, como la Pizza Arucas, con salchicha roja, jamón, beicon, huevo, cebolla y salsa barbacoa.

Y es que no se trata solo de comida abundante, sino de platos que reflejan tradición, cariño y esa chispa creativa que convierte una cafetería en parada obligatoria.

Sabor a lo grande

Cafetería Siroco abre todos los días de la semana: lunes y martes de 11:00 a 22:30, miércoles y jueves desde las 13:00, viernes desde las 10:00 hasta las 23:00, sábado de 13:00 a 23:00 y domingo hasta las 22:00.

Si buscas dónde merendar a lo grande, comer como si no hubiera mañana o simplemente descubrir el lugar donde nació uno de los croissants más virales de la isla, este es el sitio.