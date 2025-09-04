La Bajada de la Virgen del Pino, en directo desde Teror: tradición, emoción y fe compartida

La Basílica de Teror vivirá este viernes 5 de septiembre uno de los actos más esperados y conmovedores de las Fiestas del Pino 2025: la tradicional Bajada de la imagen de la Virgen del Pino desde su Camarín hasta el altar mayor. Será tras la eucaristía de las 19:00 h, y podrá seguirse aquí en directo, además de presencialmente para quienes acudan al templo o sigan el acto desde la plaza.

Este año, el evento cobra especial relevancia al incorporar una novedad muy simbólica: la Virgen lucirá el manto celeste recién restaurado, una prenda cargada de historia y devoción.

Dónde ver en directo la Bajada de la Virgen del Pino

Para quienes no puedan asistir a la Basílica, el acto se podrá seguir en directo a través de:

Televisión Canaria

TVE

Radio Teror

Radio Diocesana

La retransmisión incluye la misa previa, que estará presidida por el Rvdo. José Domínguez Pérez, sacerdote de la Parroquia de Santo Domingo Guzmán en Las Palmas de Gran Canaria.

Horario y acceso a la Basílica

El acceso a la Basílica estará permitido desde las 17:30 horas, a través de la puerta de las Ánimas (la situada a la derecha de la fachada principal). A partir de las 19:00 h, se celebrará la misa, y alrededor de las 20:00 h, tendrá lugar la esperada Bajada de la Virgen.

Para facilitar el seguimiento del acto a quienes no puedan entrar al templo, se habilitarán asientos en la Plaza Nuestra Señora del Pino, donde se instalará una pantalla gigante junto al pórtico de la Basílica.

Música y celebración tras el acto religioso

La jornada del 5 de septiembre no solo contará con eventos litúrgicos. La música también tendrá un papel protagonista con dos conciertos programados en la Plaza de Sintes:

Pastora Soler , artista sevillana reconocida en todo el país, actuará a las 21:00 h .

, artista sevillana reconocida en todo el país, actuará a las . Tributo a Miguel Ríos con la Rock & Ríos Band, a partir de las 22:30 h.

Estos eventos darán continuidad a una noche que mezcla fe, cultura y celebración popular.

El manto celeste: historia de una ofrenda cargada de simbolismo

Uno de los elementos que atraerá más atención este año es el manto celeste, una pieza de gran valor patrimonial y emocional que vuelve a ser usada tras un proceso de restauración realizado por el taller sevillano CYRTA (Conservación y Restauración de Tejidos Antiguos).

Una historia que arranca en 1962

El Cabildo de Gran Canaria, presidido entonces por Federico Díaz Bertrana, encargó la confección de este manto como ofrenda a la Virgen del Pino con motivo del cincuentenario de la declaración de la festividad. La obra fue realizada por las monjas del Císter de Breña Alta, en La Palma, con bordado en hilo de oro procedente de Valencia, trabajado durante dos años.

La pieza fue terminada en 1964, pero no fue usada de inmediato por razones institucionales y eclesiásticas. Finalmente, se estrenó en la bajada del 6 de septiembre de 1967. Desde entonces, su uso ha sido esporádico, pero siempre emotivo.

Bajada de la Virgen del Pino del camarín / LP/DLP

Un acto de fe que se remonta al siglo XIX

La Bajada de la Virgen desde el Camarín es una tradición centenaria. En sus inicios, se realizaba por la escalera de la sacristía, pero desde 1928 se emplea un sistema mecánico de raíles, que permite desplazar la imagen suavemente entre flores, música y oraciones, creando un momento de alta carga emocional para los fieles.

Aunque en algunos años el acto se celebró el 4 o el 6 de septiembre, la fecha habitual desde hace décadas es el 5 de septiembre, justo antes de los días principales de celebración en honor a la patrona de Gran Canaria.

Por qué este acto es el alma de las Fiestas del Pino

La Bajada no solo marca el inicio del programa religioso, sino que simboliza el acercamiento de la Virgen al pueblo. Durante más de un mes, hasta el 12 de octubre, la imagen permanece más cercana a los fieles, en el altar mayor, para facilitar la oración y la veneración.