El Cabildo compra por 3,95 millones la finca de las Adoratrices de Tafira para ampliar el centro de emergencias

El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado los trámites para comprar el antiguo colegio de las Adoratrices en Tafira Baja con el objetivo de mejorar los dispositivos de emergencias y prevención de incendios forestales mediante la ampliación de las instalaciones del Centro de Coordinación Operativa Insular, el Cecopin, que multiplicará por diez su actual recinto al borde del Jardín Botánico Viera y Clavijo.

La adquisición de la parcela, de 13.639 metros cuadrados, 2.517 de ellos construidos, tiene un coste de 3,95 millones de euros, una cantidad a la que se añadirá una inversión aún no cuantificada para la rehabilitación del edificio principal, los barracones y el resto de las instalaciones al aire libre, según ha informado este jueves el presidente insular, Antonio Morales, tras la reunión del primer Consejo de Gobierno del Cabildo tras las vacaciones de verano.

Después de meses de negociaciones con las monjas de la Congregación de las Adoratrices, con autorización de la Diócesis de Canarias y del Vaticano, el gabinete de Morales ha iniciado el procedimiento para la compra directa de la finca, cuyo último uso en alquiler ha sido como colegio de la entidad privada Kaizen Montessori.

El presidente justificó la compra en la necesidad de reforzar los equipos de emergencia ante las amenazas del cambio climático, pues esa nueva parcela en Tafira permitirá agrupar servicios que ahora están repartidos por otras zonas de la Isla. No obstante, queda descartada una segunda base de helicópteros contra incendios por la alta densidad de inmuebles y vecinos en los alrededores.

«Dada la especial sensibilidad del momento por los incendios que han ocurrido en la Península, la política de este Cabildo es avanzar en las tareas de prevención», afirmó Morales, quien detalló las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años en la lucha contra el fuego. Entre ellos, citó la selvicultura, el pago a los pastores por servicio medioambientales, las las quemas prescritas, la contratación del personal de extinción durante todo el año en vez de solo los tres meses y medio del verano, la dotación de medios a los grupos municipales de Protección Civil o la creación de Alertagran como sistema de detección de catástrofes naturales.

Ampliación

La ampliación del Cecopin, apuntó Morales «permitirá integrar en un mismo entorno a los principales recursos operativos de protección civil y medioambiental de la Isla, favoreciendo la coordinación y la optimización de recursos humanos y técnicos». Por tanto, facilitará una respuesta más ágil en situaciones de emergencia y mejore la capacidad de intervención en zonas sensibles del territorio insular.

La operación de compra, según especificó el presidente, fue promovida por la Dirección de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, que dirige Teodoro Sosa, y cuenta con un amplio respaldo administrativo y documental. Desde noviembre de 2023, la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento emitió dos informes en los que justificaba la necesidad de disponer de un espacio adicional para ampliar las actuales instalaciones del Cecopin.

A estos documentos se suma la valoración técnica realizada en noviembre de 2024 por el Servicio de Arquitectura de la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que estimó el valor del inmueble en unos cuatro millones de euros, cifra superior al precio finalmente pactado con la congregación religiosa.

En marzo de 2025, un nuevo informe de Medio Ambiente insistió en la idoneidad estratégica y logística de la finca, señalando que su adquisición permitiría trasladar la Base Comarcal 1 -excepto el Vivero Forestal, el Servicio de Recuperación de la Fauna Silvestre y el Pinzonario, que permanecerían en su ubicación actual-, además de acoger a la Unidad Operativa de Fuegos Forestales (UOFFGC), al cuerpo de Agentes de Medio Ambiente y otros recursos de intervención.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de un informe técnico de compatibilidad urbanística emitido en mayo de 2025, confirmó que la finca se ubica en suelo urbano consolidado según el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012. La calificación urbanística es de uso dotacional/equipamiento de servicios sociales, lo que permite la implantación de servicios públicos en las categorías de Seguridad y Protección, Justicia y Telecomunicaciones.

Estudio ambiental

No obstante, el dictamen establece que el nuevo uso proyectado requerirá un Estudio de Incidencia Ambiental, cuyo resultado favorable será condición indispensable para la viabilidad de la actuación. Este informe deberá ser sometido a la Comisión de Interpretación y Seguimiento del PGO, acompañado del correspondiente proyecto de acondicionamiento de las instalaciones.

La congregación del Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, propietaria única de la finca, manifestó en junio de 2025 su disposición a vender el inmueble al Cabildo. Para ello presentó una oferta de compra-venta con precio cerrado de 3,95 millones de euros, junto con la autorización expedida por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que avala la operación.

La documentación incorporada al expediente incluye además la certificación registral de la propiedad, emitida por el Registro de la Propiedad número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que confirma la ausencia de cargas sobre el inmueble; así como las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas, y un informe del Servicio de Patrimonio del Cabildo que garantiza que la finca está libre de ocupantes.

Igualmente, no existe en la actualidad ningún inquilino en las instalaciones de la finca, si bien hasta hace unos años se venían impartiendo clases en el lugar por parte de un centro educativo que tenía en alquiler parte de la superficie en venta.

La ampliación de las instalaciones del Cecopin, señala el expediente, responde a la necesidad de dotar a Gran Canaria de una infraestructura moderna, amplia y operativa, capaz de coordinar de manera eficiente la respuesta ante emergencias, especialmente en episodios de incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático.

El procedimiento de adquisición continuará con la recopilación de informes técnicos y jurídicos adicionales, la tramitación del suplemento de crédito y la solicitud del Estudio de Incidencia Ambiental ante el Ayuntamiento capitalino. Una vez cumplidos todos los trámites, el Cabildo formalizará la adquisición de la finca con el objetivo de iniciar cuanto antes las obras de acondicionamiento necesarias para la ampliación del Cecopin.

Operación

La operación de compra de la finca en Tafira se enmarca en la política insular de refuerzo de infraestructuras de seguridad y emergencias, en un contexto en el que los riesgos asociados al cambio climático -olas de calor, incendios forestales y fenómenos meteorológicos adversos- exigen disponer de espacios adecuados, recursos técnicos avanzados y personal especializado.

El Cecopin de Gran Canaria, dependiente del Cabildo, es el centro neurálgico de la coordinación de emergencias en la Isla. Desde sus instalaciones se planifican, supervisan y ejecutan las actuaciones de prevención y respuesta ante incendios forestales, así como la gestión de otros incidentes que puedan afectar a la seguridad ciudadana y al patrimonio natural.

Con la ampliación proyectada, la corporación insular busca garantizar que los recursos humanos y técnicos que conforman el dispositivo de emergencias dispongan de instalaciones acordes a las necesidades actuales y futuras, reforzando así la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.