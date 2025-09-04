Primero Canarias urge la modernización de los centros comerciales de Playa del Inglés ante su avanzado deterioro

La situación de los principales centros comerciales en Playa del Inglés, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Canarias, ha generado alarma entre representantes políticos y la ciudadanía. El partido Primero Canarias ha llamado la atención sobre la necesidad de acometer una renovación integral y urgente de estos espacios, cuya degradación preocupa tanto por su impacto estético como por sus graves repercusiones económicas y sociales en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Durante décadas, centros comerciales como Metro, Plaza, Gran Chaparral, La Sandía y Cita han sido pieza clave del desarrollo turístico y comercial de la isla de Gran Canaria. Sin embargo, actualmente presentan una imagen de abandono: algunos, como el Metro y el Plaza, permanecen cerrados y muestran claros signos de ruina, mientras que otros funcionan bajo condiciones de deterioro evidente.

Esta situación se traduce en numerosos locales vacíos, pérdida de actividad comercial y cientos de empleos en riesgo, afectando tanto a familias locales como a la experiencia de miles de turistas que visitan cada año la zona. La decadencia de estos espacios emblemáticos daña la reputación de Playa del Inglés como destino internacional y debilita el atractivo de uno de los principales motores económicos del archipiélago.

Estado de abandono del Centro Comercial Metro, en Playa del Inglés / Primero Canarias

Exigen un plan integral de renovación y colaboración público-privada

Primero Canarias insiste en que la renovación de los centros comerciales debe ser una prioridad absoluta para el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El partido reclama la puesta en marcha de un programa ambicioso de modernización y rehabilitación, coordinado entre administraciones públicas, iniciativa privada, empresas turísticas y la sociedad civil.

El objetivo es devolver la vitalidad a estos espacios, incentivar la inversión, impulsar nuevos usos compatibles —como el comercial y el hotelero— y responder a las necesidades tanto de los residentes como del sector turístico. La formación subraya que la modernización de los centros comerciales no es únicamente una cuestión estética, sino esencial para la creación de empleo, la atracción de capital y el sostenimiento del tejido social y económico local.

La modernización, vital para el futuro turístico de Canarias

Para Primero Canarias, la revitalización de los centros comerciales de Playa del Inglés resulta imprescindible para recuperar el prestigio internacional del destino, fomentar el bienestar de la comunidad y garantizar la competitividad del turismo en Gran Canaria.

El partido invita a todos los agentes implicados a trabajar unidos para evitar que la situación se prolongue y convierta en irreversible la decadencia de estos enclaves clave.