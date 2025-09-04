Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión

Presentación cartel y pregonera de las Fiestas del Pino

Presentación cartel y pregonera de las Fiestas del Pino / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
  2. La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año
  3. Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
  4. El Cabildo anuncia restricciones al tráfico pesado en la GC-1 norte a la altura de Alcampo Telde
  5. Una adolescente muerta, 55 detenidos y un barrio cerrado: el día que ardió Las Palmas de Gran Canaria
  6. Una pasajera embarazada obliga a un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria
  7. “Come todo lo que quieras por solo quince euros': lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria
  8. Carmen Delia Cardona emociona con su pregón en el inicio de las Fiestas de San Nicolás 2025 en La Aldea

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Los guagüeros del transporte regular interurbano en Las Palmas anuncian huelga indefinida para septiembre: estas son las fechas

Los guagüeros del transporte regular interurbano en Las Palmas anuncian huelga indefinida para septiembre: estas son las fechas

El tren de Gran Canaria da un nuevo paso con un protocolo entre el Estado, el Gobierno autónomo y el Cabildo

El tren de Gran Canaria da un nuevo paso con un protocolo entre el Estado, el Gobierno autónomo y el Cabildo

Del Canarias 50 rumbo a Teror: un grupo de jóvenes migrantes descubre la historia de Las Fiestas del Pino

Del Canarias 50 rumbo a Teror: un grupo de jóvenes migrantes descubre la historia de Las Fiestas del Pino

El Nelson Mandela ya tiene su espaldón: el Puerto de Las Palmas incorpora en noviembre 238 metros nuevos de línea de atraque

El Nelson Mandela ya tiene su espaldón: el Puerto de Las Palmas incorpora en noviembre 238 metros nuevos de línea de atraque

Las Casas Consistoriales de Firgas se protegen del frío y la lluvia

Las Casas Consistoriales de Firgas se protegen del frío y la lluvia

Televisión Canaria emite en directo las Fiestas del Pino 2025 con una cobertura completa desde Teror

Televisión Canaria emite en directo las Fiestas del Pino 2025 con una cobertura completa desde Teror

Cristóbal del Rosario, más allá de la piel

Cristóbal del Rosario, más allá de la piel
Tracking Pixel Contents