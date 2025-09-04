En Directo
Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo
Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión
Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.
Mar Molina
El origen popular de la bandera canaria: esta es la historia de su recuperación en las fiestas del Pino en Teror
Descubre cómo surgió la bandera de Canarias en 1961 gracias al impulso del movimiento democrático Canarias Libre y la familia Cantero, según la cuenta de Instagram @8canarias
200 agentes de la Guardia Civil garantizan la seguridad en las Fiestas del Pino: "Los perros son capaces de detectar cualquier tipo de explosivo"
200 agentes de la Guardia Civil garantizan la seguridad en las Fiestas del Pino: "Los perros son capaces de detectar cualquier tipo de explosivo"
Un amplio dispositivo de seguridad compuesto por aproximadamente 200 agentes de la Guardia Civil, según ha informado la Delegación del Gobierno, se desplegará durante las Fiestas del Pino de Teror los próximos días domingo 7 y lunes 8 de septiembre. Esta operación contará con un retén permanente que estará activo para reforzar los puntos estratégicos y garantizar que la celebración transcurra en un ambiente de tranquilidad y orden.
El alcalde de Teror pide más dinero al Gobierno de Canarias para las Fiestas del Pino
El alcalde de Teror pide más dinero al Gobierno de Canarias para las Fiestas del Pino
Voy a pedir más dinero y más financiación para la fiesta del Pino porque entiendo que estas son las fiestas patronales de Gran Canaria, no solamente la fiesta de Teror", ha dicho durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales, al ser preguntado sobre qué le solicitaría al presidente, Fernando Clavijo, con motivo de la festividad.
¿Qué hacer este fin de semana? Teror se llena de arte en la calle por El Pino y Arinaga vara el pescao
¿Qué hacer este fin de semana? Teror se llena de arte en la calle por El Pino y Arinaga vara el pescao
Nayra Bajo de Vera
La peregrinación a Teror se adelanta para ver a la Virgen al descubierto
Las fiestas patronales de Teror por la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, están a punto de comenzar. El pregón, que tendrá este viernes, marcará el inicio del programa de actos que se alargará más de un mes y finalizará el próximo 12 de octubre.
Si quieres leer la noticia entera clica en este enlace
Nayra Bajo de Vera
Más guaguas, afluencias y rutas desde los municipios: todos los detalles del dispositivo de tráfico para las Fiestas del Pino
La compañía Guaguas Global, en colaboración con el Ayuntamiento y el Cabildo, presenta un refuerzo de su servicio a Teror con más vehículos y afluencias.
Nayra Bajo de Vera
"No va a haber aparcamiento para todas las personas": Teror invita a usar el transporte público para las Fiestas del Pino
La compañía Guaguas Global ha preparado un dispositivo especial con más vehículos y afluencias en colaboración con el Ayuntamiento y el Cabildo.
- Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
- La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año
- Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
- El Cabildo anuncia restricciones al tráfico pesado en la GC-1 norte a la altura de Alcampo Telde
- Una adolescente muerta, 55 detenidos y un barrio cerrado: el día que ardió Las Palmas de Gran Canaria
- Una pasajera embarazada obliga a un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria
- “Come todo lo que quieras por solo quince euros': lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria
- Carmen Delia Cardona emociona con su pregón en el inicio de las Fiestas de San Nicolás 2025 en La Aldea