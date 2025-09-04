Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

El alcalde de Teror pide más dinero al Gobierno de Canarias para las Fiestas del Pino

Voy a pedir más dinero y más financiación para la fiesta del Pino porque entiendo que estas son las fiestas patronales de Gran Canaria, no solamente la fiesta de Teror", ha dicho durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales, al ser preguntado sobre qué le solicitaría al presidente, Fernando Clavijo, con motivo de la festividad.