Lopesan lleva la cosecha de Veneguera al plato y a la coctelería

El restaurante Callao del hotel Faro Lopesan Collection acogió la presentación de la iniciativa ‘De la huerta a la mesa’, un trabajo colaborativo entre los equipos de Angelita Madrid, con su coctelero Miguel Villalón al frente, y Suru cocktail bar, del mismo alojamiento. El objetivo principal era elaborar un menú degustación y combinados a partir de los productos procedentes de la finca que el grupo hotelero tiene en Veneguera, localizada en el municipio de Mogán.

El proyecto de colaboración, patrocinado por la marca de ron Matusalem, se convirtió en una especie de laboratorio gastronómico en el que trabajar a varias manos para la cocina y la coctelería, combinando elaboraciones y bebidas, utilizando la fruta y verdura de la finca de Veneguera.

La parcela cuenta con una extensión de 2.500 hectáreas donde se producen frutas asiáticas y tropicales como piñas, mango, plátano, aguacate, maracuyá, lichi, cítricos y verduras. Toda la producción es consumida por los establecimientos del propio grupo hotelero, que muestra así su compromiso con el producto local de kilómetro cero.

De ese trabajo en equipo salieron platos como el salmón gravlax, con frambuesas, burrata, pistacho iraní y chutney de papaya de Veneguera o la berenjena al josper con curry verde y hierbas aromáticas, regados con cócteles elaborados con diferentes rones de Matusalem, usando cítricos, papayas o maracuyás, entre otras frutas exóticas procedentes de la finca.

El menú estará en el restaurante Callao los días 26 y 27 de septiembre, a un precio de 55 euros por persona

Mario Villalón compartió ante los comensales la experiencia de su local Angelita, «un negocio familiar, más pequeño, con una huerta de aproximadamente una hectárea en Zamora, y nuestro modelo, desde que nació Angelita, fue de la huerta a la mesa, porque realmente era nuestra forma de contar lo que hacemos y lo que somos».

Villalón, que hizo partícipe a los profesionales de Callao, confesó que la porpuesta de este maridaje «fue para mí un choque, porque, salvando las distancias, me parecía muy divertido poder trabajar con este modelo, saliendo de los productos de la huerta española y trabajando con estos productos tropicales de Veneguera».

