El Museo Agáldar acoge el concierto 'Abarika', un viaje musical entre África y Andalucía

La propuesta artística será el viernes 12 de septiembre a las 20.00 horas y está liderada por Sirifo Kouyaté y Pilar Narbona

Cartel del concierto 'Abarika' en el Museo Agáldar

La Provincia

Gáldar

El próximo viernes 12 de septiembre, a las 20:00 horas, el Museo Agáldar de Historia de la Ciudad será escenario del concierto 'Abarika', un espectáculo que propone un viaje sonoro entre África Occidental y Andalucía, a cargo de los artistas Sirifo Kouyaté y Pilar Narbona, conocida como La Chica del Bosque. 

'Abarika' es una fusión musical que entrelaza los ritmos tradicionales de África Occidental con los matices líricos y emocionales del sur de España, celebrando los lazos culturales e históricos entre ambos continentes. El concierto, de entrada libre hasta completar aforo, invita al público a una experiencia única de escucha, danza y conexión a través de la música.

La propuesta artística está liderada por Sirifo Kouyaté, maestro de la kora y heredero de una larga tradición de griots africanos, y por Pilar Narbona, cantante y activista sevillana reconocida por su compromiso con la diversidad, la poesía y la música con alma.

El Museo Agáldar acoge el concierto 'Abarika', un viaje musical entre África y Andalucía

