El Museo Agáldar acoge el concierto 'Abarika', un viaje musical entre África y Andalucía
La propuesta artística será el viernes 12 de septiembre a las 20.00 horas y está liderada por Sirifo Kouyaté y Pilar Narbona
El próximo viernes 12 de septiembre, a las 20:00 horas, el Museo Agáldar de Historia de la Ciudad será escenario del concierto 'Abarika', un espectáculo que propone un viaje sonoro entre África Occidental y Andalucía, a cargo de los artistas Sirifo Kouyaté y Pilar Narbona, conocida como La Chica del Bosque.
'Abarika' es una fusión musical que entrelaza los ritmos tradicionales de África Occidental con los matices líricos y emocionales del sur de España, celebrando los lazos culturales e históricos entre ambos continentes. El concierto, de entrada libre hasta completar aforo, invita al público a una experiencia única de escucha, danza y conexión a través de la música.
La propuesta artística está liderada por Sirifo Kouyaté, maestro de la kora y heredero de una larga tradición de griots africanos, y por Pilar Narbona, cantante y activista sevillana reconocida por su compromiso con la diversidad, la poesía y la música con alma.
- Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
- Una adolescente muerta, 55 detenidos y un barrio cerrado: el día que ardió Las Palmas de Gran Canaria
- Una pasajera embarazada obliga a un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria
- “Come todo lo que quieras por solo quince euros': lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria
- Carmen Delia Cardona emociona con su pregón en el inicio de las Fiestas de San Nicolás 2025 en La Aldea
- Lluvias inusuales dejan hasta 11 litros en las medianías de Gran Canaria
- La ONCE deja 150.000 euros en Gran Canaria y Lanzarote
- Es un sentimiento que no se puede contar': 40 años con la lente en la Virgen de la Cuevita