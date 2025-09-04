Todo lo que necesitas saber para acceder a la Basílica durante las Fiestas de Nuestra Señora del Pino

Con motivo de la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora del Pino, la Basílica de Teror se prepara para acoger a miles de fieles y peregrinos que acudirán a rendir homenaje a la patrona de la Diócesis de Canarias. Para garantizar el buen desarrollo de los actos litúrgicos y de la peregrinación, se ha establecido un dispositivo especial de accesos, seguridad y control del aforo.

Viernes 5 de septiembre

El acceso a la Basílica comenzará a partir de las 17:30 horas, con entrada habilitada exclusivamente por la puerta de las Ánimas, situada a la derecha del templo (mirando de frente). A las 19:00 horas se celebrará la Eucaristía, tras la cual tendrá lugar la tradicional bajada de la imagen de la Virgen desde su camarín.

Para quienes no puedan acceder al interior, se instalarán asientos en la plaza de Nuestra Señora del Pino y una pantalla gigante en el lateral del pórtico para seguir la celebración desde el exterior.

Sábado 7 de septiembre

Durante la mañana del sábado, los fieles podrán participar en varias Eucaristías programadas a las 8:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

Por la tarde, tras la tradicional ofrenda y romería, la imagen de la Virgen regresará al interior de la Basílica, momento en el cual se cerrarán todas las puertas temporalmente para proceder a colocarla en el lugar donde permanecerá durante las fiestas. Una vez ubicada, se abrirá primero la puerta principal y, posteriormente, la puerta de las Ánimas.

A partir de ese momento, las únicas entradas habilitadas serán la puerta principal y la puerta de las Ánimas. En cada una de ellas habrá dos agentes de seguridad que regularán el paso.

Una vez dentro, los visitantes serán guiados por paneles informativos y voluntarios identificados con petos azules, quienes les orientarán según su intención:

Quienes deseen rezar brevemente ante el Trono de la Virgen , deberán dirigirse hacia la derecha , y salir posteriormente por la puerta lateral derecha , que será exclusivamente de salida , también con dos personas de seguridad.

, deberán dirigirse hacia la , y salir posteriormente por la , que será , también con dos personas de seguridad. Aquellos que quieran permanecer más tiempo en oración, participar en la Eucaristía o en el rezo del Rosario, deberán avanzar hacia la izquierda de la Basílica, y, una vez finalizado el acto, saldrán por la puerta lateral izquierda, también exclusiva para salidas y con personal de seguridad.

Medidas de seguridad y control de acceso

El equipo de voluntarios de la Basílica estará desplegado para informar, ayudar y velar por el cumplimiento de las normas, garantizando una circulación fluida y segura dentro del templo.

Dado que la Basílica cuenta con un aforo limitado, en caso de que se supere la capacidad permitida, el personal de seguridad podrá detener temporalmente el flujo de entrada hasta que se restablezca un nivel seguro de ocupación.

A las 24:00 horas del día 7, la imagen de la Virgen saldrá al atrio para ser venerada brevemente por los fieles. Tras este acto, las puertas del templo permanecerán cerradas hasta las 05:00 horas del domingo 8 de septiembre, día grande de la festividad.

A partir de las 05:00 h, se reabrirán las puertas del templo para recibir a los miles de peregrinos que, durante la noche o primeras horas de la mañana, llegarán caminando desde distintos puntos de la isla.

La primera Eucaristía del día será a las 07:00 h. Aquellos peregrinos que deseen rezar ante la imagen de la Virgen podrán hacerlo accediendo por la puerta de las Ánimas, que continuará siendo el acceso principal para este fin. La salida también se realizará por esta misma puerta, garantizando un flujo constante y seguro.

Para participar en la Eucaristía Solemne de las 12:00 h, presidida por el Obispo y con presencia de autoridades civiles y eclesiásticas, el acceso se realizará por el lateral izquierdo de la Basílica, concretamente por la calle Obispo Marquina.