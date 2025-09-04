El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, visitó ayer el túnel del Risco de Faneque y los trabajos que se desarrollan en la nueva carretera de La Aldea, en el tramo entre Agaete a El Risco, una segunda fase de la obra total que se encuentra al 80% de su ejecución pero todavía sin fecha para el inicio de la construcción de los dos grandes viaductos, el de Barranco de La Palma y el del barrio agaetense de El Risco.

Por tanto, ya se temen nuevos retrasos en la terminación de toda la carretera de Agaete a La Aldea, cuya última previsión era a principios del año 2027, una fecha ya complicada de cumplir pues esos viaductos tenían un plazo de ejecución de cerca de dos años y aún no hay de inicio.

La nueva carretera de La Aldea está al 80% y con dos viaductos sin fecha | ACFI PRESS

Santano, que visitó la Isla para firmar el protocolo de los trenes de Gran Canaria y Tenerife, conoció la obra en que la que el Gobierno de España, y en concreto el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, está dedicando un mayor esfuerzo dentro del Convenio de Carreteras con Canarias.

En la visita, junto al secretario de Estado, participaron el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez.

La comitiva recorrió el túnel que atraviesa de macizo montañoso, abierto al tráfico desde febrero de 2024 con el nombre de Ingeniero José Luis Martínez Cocero-Risco de Faneque, y el resto de las obras que se ejecutan entre el pueblo de Agaete y el barrio de El Risco .

Pablo Rodríguez, responsable de Obras Públicas del Ejecutivo autónomo, explicó que la obra de la nueva carretera de La Aldea ya está ejecutada en un 80 y detalló . que el coste por kilómetro ejecutado supera los 26 millones de euros.

Los retrasos por las crisis económica y ahora por las dificultades en los proyectos de los dos grandes viaductos supondrán más de 20 años de obras, pues se iniciaron en 2007 y esta segunda fase ya debía estar culminada este año. La última fecha ofrecida para la culminación de los trabajos es 2027, pero desde el Foro Roque Aldeano ya se augura que habrá más demoras por la actual inactividad en el barrio de El Risco, sobre el que deben levantarse grandes pilares para una estructura volante que pasa por encima de esa población. Por esa vía pasan unos 4.000 vehículos al día y que se ha convertido en una seña de identidad del paisaje de Gran Canaria, cada vez más utilizada por turistas que deciden dar la vuelta a la isla. En tramo en construcción ahorrará otros 15 a 20 minutos.