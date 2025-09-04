La Parranda de Teror celebra 36 años de historia en las Fiestas del Pino

El municipio de Teror está de celebración, de aniversario y de parranda. El próximo 7 de septiembre se cumplen 36 años desde que un grupo de amigos decidiera salir a las calles de la villa a tocar y cantar unas cuantas canciones con motivo de la romería. Aquel gesto espontáneo, nacido del entusiasmo y la camaradería, dio origen a lo que hoy conocemos como la Parranda de Teror. En sus inicios, el grupo carecía de conocimientos musicales formales, pero eso no fue un impedimento. Bastaron un par de ensayos y muchas ganas de pasarlo bien para que aquellos compañeros dejaran a un lado la vergüenza y se animaran a llenar las calles de música y buen humor. El objetivo no era otro que disfrutar y compartir risas entre amigos.

Hoy, más de tres décadas después, la Parranda de Teror sigue tan viva como en sus comienzos. Lo que nació como una iniciativa improvisada se ha convertido en una parte esencial del patrimonio cultural y festivo del municipio. Como es costumbre, los vecinos de la zona esperan cada 7 de septiembre a que pase la última carreta de la romería para cantar junto a ellos el popular ‘Ay Teror’.

«Lo más difícil ha sido mantenernos en el tiempo», explica Fernando Benítez, uno de sus componentes y actual presidente. «Si un matrimonio es de dos personas y, a veces, cuesta entenderse, imagínate cuando en un grupo somos 36», bromea.

Ensayo de la Banda de Música y la Parranda de Teror / LP/DLP

En el año 1989, cuando se fundó la parranda, los componentes ascendían a 45, y la acogida fue bestial. «Había muchas ganas y gente joven en el grupo, incluso de 16 años», continúa Paco González, otro de los miembros. El comienzo de la parranda para ellos fue, siempre, sinónimo de lujuria y desenfreno. «No queríamos ser rigurosos en la parte musical y, gracias a ello, nos quitamos un peso de encima», asegura Benítez.

En aquella época, la agrupación no interpretaba folías ni malagueñas. «Todo era pura parranda y diversión», insiste. Actualmente, el rumbo de la Parranda de Teror ha cambiado bastante, pero la esencia sigue siendo la misma. «Ahora también intentamos aprender mucho y no estar aquí por estar», argumenta.

Desde sus inicios, tanto la romería como la Serenata de los Balcones son citas obligatorias para los amantes de la juerga y el buen rollo en el pueblo. Eso sí, las fechas casi nunca se anuncian, aunque la de la ofrenda siempre es la misma. «Otras veces actuamos en eventos formales, pero normalmente la parranda está en la calle», destaca Benítez.

Amalgama

Muchas veces el grupo participa de forma «oficial» en el transcurso de la romería, pero de esa forma su público no puede unirse a cantar y bailar. Cuando esto sucede, al finalizar el acto, el grupo se coloca al final del recorrido y es ahí donde realmente comienza la celebración. «En su momento llegamos a romper la romería por nuestra culpa y nos llevamos una bronca», exclama.

En esta edición de las Fiestas del Pino, la parranda actuará, además, junto a la Banda de Música de Teror por primera vez. «Esta idea lleva años dando vueltas y ha surgido de la admiración entre ambos grupos», acentúa Benítez.

‘Amalgama’, el nombre del acto, significa y representa la unión entre dos cosas. «En la música, amalgama también se le llama a la unión entre dos compases para obtener otro», puntualiza. De esta forma, el municipio disfrutará el próximo 19 de septiembre de una fusión entre los dos grupos con más solera del pueblo.«Llevamos ensayando desde el mes de enero y, estas últimas semanas, nos vemos para tocar todas las noches y preparar, así, la actuación».

La Parranda de Teror en una de las fiestas del pueblo. / LP/DLP

«La tónica principal de ese día va a ser la música popular canaria y sudamericana», adelanta Ramírez. No obstante, también habrá alguna sorpresa porque, juntos, han creado «alguna cosilla» para este concierto. Por supuesto, también se han hecho «muchísimos cambios y arreglos», tanto para banda como para coro. «Estamos uniendo lo sinfónico con lo popular y es por ese motivo por el que todos los arreglos son expresos para este día».

La Parranda de Teror ha llevado la música popular canaria a Asturias, Cataluña, Nueva Orleans y Cuba. «Nos han invitado a tocar en Nueva Orleans porque hay una asociación de canarios en el lugar que todos los años organiza actos para recordar sus raíces», resalta González.

Fernando Benítez y Paco González de espaldas al cartel de la Parranda de Teror en la calle Real de la Plaza / José Pérez Curbelo

No obstante, aunque los parranderos hayan recorrido miles de kilómetros para mostrar su música, para ellos la fama está muy cerca de casa. «El éxito es poder cantar y tocar con nuestra gente en el pueblo», concluye Benítez.

Ni los años, ni los kilómetros, ni los escenarios más lejanos han cambiado su esencia. La Parranda de Teror nació para estar en la calle, junto a su gente, y ahí sigue, 36 años después, con la misma chispa, el mismo corazón y las mismas ganas de fiesta. Porque en Teror, la música es un acto de amor al pueblo y, cuando llegan las Fiestas del Pino, se demuestra con fuerza.