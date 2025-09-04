Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peregrino, ponte tu chaleco reflectante o viste con ropa clara para ir a ver a Pinito a Teror

El experto en seguridad vial, Bernardo Hernández, ofrece un nuevo consejo para la caminata a la Villa Mariana

El experto en seguridad vial, Bernardo Hernández, ofrece un nuevo consejo para los cientos de peregrinos que están preparando su romería particular hasta la Villa Mariana en el marco de las Fiestas del Pino 2025. En este nuevo aviso, el comunicador resalta la importancia de ir bien equipado con un chaleco reflectante por la vía con tal de mejorar la visibilidad de los andantes.

"Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando se vaya a caminar por vías abiertas al tráfico y sobre todo si es de noche. O mejor, según el Centro Zaragoza que lo ha estudiado, hay que vestir con prendas de colores claros. En lo oscuro, los vehículos te van a ver a solo 20 metros. Con colores claros te van a ver a 40. Por la noche lo mejor para ver y ser visto es llevar material reflectante. Un chaleco, una mochila, algún brazalete y si se va en grupo también interna para el primero de la fila, que han de ir en fila india, y también para el último con una luz roja", inicia Hernández sobre su relato de las recomendaciones a los viandantes.

Otros consejos

Además, el divulgador vial también hace hueco a unas recomendaciones que aunque no estén ceñidas a la calzada son igual de importantes: "No hay que dejar residuos en el camino, usen los contenedores de basura que para eso están. Y beban, agüita de Teror para el camino y un tentempié para llegar con fuerza frente a la Virgen".

Bernardo concluye con que "después de visitar a la Virgen o haber disfrutado de la fiesta, lo mejor, volver al transporte público", por lo que avisa a los peregrinos que "no se olviden de venir con el bono activo porque el viaje de vuelta será gratuito".

