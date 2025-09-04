Peregrino, ponte tu chaleco reflectante o viste con ropa clara para ir a ver a Pinito a Teror
El experto en seguridad vial, Bernardo Hernández, ofrece un nuevo consejo para la caminata a la Villa Mariana
Bernardo Hernández
El experto en seguridad vial, Bernardo Hernández, ofrece un nuevo consejo para los cientos de peregrinos que están preparando su romería particular hasta la Villa Mariana en el marco de las Fiestas del Pino 2025. En este nuevo aviso, el comunicador resalta la importancia de ir bien equipado con un chaleco reflectante por la vía con tal de mejorar la visibilidad de los andantes.
"Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando se vaya a caminar por vías abiertas al tráfico y sobre todo si es de noche. O mejor, según el Centro Zaragoza que lo ha estudiado, hay que vestir con prendas de colores claros. En lo oscuro, los vehículos te van a ver a solo 20 metros. Con colores claros te van a ver a 40. Por la noche lo mejor para ver y ser visto es llevar material reflectante. Un chaleco, una mochila, algún brazalete y si se va en grupo también interna para el primero de la fila, que han de ir en fila india, y también para el último con una luz roja", inicia Hernández sobre su relato de las recomendaciones a los viandantes.
Otros consejos
Además, el divulgador vial también hace hueco a unas recomendaciones que aunque no estén ceñidas a la calzada son igual de importantes: "No hay que dejar residuos en el camino, usen los contenedores de basura que para eso están. Y beban, agüita de Teror para el camino y un tentempié para llegar con fuerza frente a la Virgen".
Bernardo concluye con que "después de visitar a la Virgen o haber disfrutado de la fiesta, lo mejor, volver al transporte público", por lo que avisa a los peregrinos que "no se olviden de venir con el bono activo porque el viaje de vuelta será gratuito".
- Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
- Una adolescente muerta, 55 detenidos y un barrio cerrado: el día que ardió Las Palmas de Gran Canaria
- Una pasajera embarazada obliga a un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria
- “Come todo lo que quieras por solo quince euros': lo que sucede cuando buffet, música y paisaje se unen en un mismo lugar de Gran Canaria
- Carmen Delia Cardona emociona con su pregón en el inicio de las Fiestas de San Nicolás 2025 en La Aldea
- Lluvias inusuales dejan hasta 11 litros en las medianías de Gran Canaria
- La ONCE deja 150.000 euros en Gran Canaria y Lanzarote
- Es un sentimiento que no se puede contar': 40 años con la lente en la Virgen de la Cuevita