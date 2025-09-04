¿Qué hacer este fin de semana? La farándula de Valsequillo se cuela en el fin de semana del Pino

Teror, con sus fiestas del Pino se convierte este fin de semana en el epicentro de la isla, pero aún hay más. Otros municipios de Gran Canaria también se ofrecen para el disfrute.

La Gran Canaria Big Band dará un concierto hoy a las 21 horas en la Plaza Nuestra Señora del Pino en la Vega de San Mateo. / Ayuntamiento de San Mateo.

San Mateo

La Gran Canaria Big Band dará un concierto hoy a las 21 horas en la Plaza Nuestra Señora del Pino en la Vega de San Mateo. El espectáculo que interpretará la conocida big band será ‘Imaginando Folías’ y sus músicos estarán acompañados en el escenario por el músico grancanario Germán López. No es la primera vez que la Gran Canaria Big Band actúa con el reconocido timplista, que ofrecerá algunos de sus temas arreglados para ser interpretados por la banda que dirige Chano Gil.

Las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús comienzan hoy, desde las 20.00 horas en la plaza de La Garita / Ayuntamiento de Telde.

Las fiestas en Telde pasan este fin de semana de la playa de Melenara a la de La Garita. Las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús comienzan hoy, desde las 20.00 horas en la plaza de La Garita con la izada de la bandera canaria, a cargo de un grupo de alumnos del sacerdote y profesor Francisco Pérez Bello. A las 21.00 horas, pregón a cargo de Toni González Jiménez, y a continuación actuación de la ACF Anzar - X Zonar. El programa continúa mañana, a las 21.00 horas con el Gariteque. El domigo le toca el turno al festival Garita’s Rock, desde las 19.00 horas, y el lunes, festivo en la isla, desde las 18.30 horas, actuaciones infantiles. También en el municipio, dentro de Súbete a la Ola de la Vida, la playa de Ojos de Garza recibe a las 11.00 horas a 13.00 horas, con talleres familiares y un espectáculo infantil con payasos. La programación cultural de la ciudad ofrece la presentación del libro ‘Desde el terrero con memoria y dignidad’, de Manuel Trujillo, a las 19.00 horas en la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir de Verona. Este mismo espacio acoge el martes, día 9 de septiembre, a las 19.00 horas, la presentación del proyecto ‘Mujeres Reales’, una iniciativa artística y emocional nacida de la colaboración entre Origen y Migui Expressive. La exposición transforma lo íntimo en arte, capturando instantes de autenticidad y empoderamiento.

Rueda de prensa del festival de payasos '3 Días de Farándula' / Yeremi Almeida González

El festival internacional de payasos, Tres días de Farándula, este año dedicado a la memoria de Falo Sosa, comienza hoy, desde las 18.00 horas, en el teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel con loa espectáculos ‘Happy Hour y The Big Circus. Posteriormente la actividad se traslada a la plaza Tifaritti, con Noche de Bolsillo y una Far´nadula Jam Session, hasta pasada la medianoche. El programa para mañana comienza desde las 11.30 horas y ocupará toda la jornada hasta la madrugada con ocho espectáculos y conciertos. El domingo, desde las 12.30 horas, actúan las compañías Bufonera, DJ Ammal y Arturello di Pópolo. La entrega de premios Farándula 2025 pone el broche a la edición de este año.

El festival Mareas Vivas, con campeonatos de skate, talleres y baile urbano. / Ayuntamiento de Agüimes.

La playa de Arinaga continúa celebrando las fiestas del Pino. Hoy se celebra desde las 16.00 horas, el festival Mareas Vivas, con campeonatos de skate, talleres y baile urbano. Por la noche, fiesta ochentera con 40 Principales, a partir de las 22.30 horas. Mañana la plaza de Arinaga, a las 22.00 horas, acoge la Noche Salsera, con Son de Almizcle, Son del Caney y Son Caché. El domingo, a las 22.30, verbena con Armonía Show, Leyenda Joven y dj Event Music. El lunes, concierto de fin de fiesta a cargo de la Parranda Araguaney, que ofrece su espectáculo ‘Serendipia’. En el mismo municipio, la sala de arte de la Casa de la Cultura de Agüimes inaugura hoy, a las 20.00 horas, la exposición colectiva ‘Manos’, que estará abierta al público hasta el día 5 de octubre.

El teatro Víctor Jara reanuda mañana la temporada con el ciclo ‘Reislas’ / Ayuntamiento de Agüimes.

El teatro Víctor Jara reanuda mañana la temporada con el ciclo ‘Reislas’, que tiene como protagonista a David Cepo. La función comienza a las 20.30 horas y el precio de la entrada es de 25 euros.

Concierto de la Joven Orquesta de Gran Canaria y la Orquesta Joven del International Bach Festival. / Ayuntamiento de Santa Brígida

El Centro Cultural de la Villa acoge hoy, a las 20.00 horas, un concierto de la Joven Orquesta de Gran Canaria y la Orquesta Joven del International Bach Festival.

La playa de Sardina acoge el domingo, las jornadas ambientales / Ayuntamiento de Gáldar

La playa de Sardina acoge el domingo, las jornadas ambientales, de 10.00-14.00 horas, con talleres relacionados con la conservación del litoral.

Una nueva entrega del festival Noon Canarias, / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

La explanada del Faro de Maspalomas acoge el domingo, a las 12.00 horas, una nueva entrega del festival Noon Canarias, que une música de cámara y espacios patrimoniales. En esta ocasión actúan Zaida Almeida y Jesús «Pingüino» González – violín y guitarra.

IV fiestas lustrales de la Virgen del Socorro / Ayuntamiento de Tejeda.

Tejeda celebra las IV fiestas lustrales de la Virgen del Socorro. Hoy viernes, a las 20.30 horas en la plaza de La Vaguada, escala en hi-fi infantil. Mañana, en la plaza del Socorro, desde las 10.00 horas, mercadillo gastronómico, con cata de productos y exhibiciones de cocina. A las 12.00 horas, misa. La jornada continúa a las 20.30 horas con la escala en hi-fi de personas adultas, y a las 23.00 horas, verbena con Los Peques.

La Aldea de San Nicolás. / Ayuntamiento de La Aldea

Desde hoy , no faltará el buen ambiente musical con el tributo de Mariachi La Aldea a Juan Gabriel, en la plaza Proyecto Comunitario. El gran protagonista mañana será el Mercadillo Agrícola, Muestra de Artesanía y Complementos, que tendrá lugar de 10:00 a 14:00 horas en la Zona Comercial Abierta y la plaza La Alameda. A las 10 de la mañana se hará entrega de los premios del concurso de fotografía ‘Palmeras’, en la Zona Comercial Abierta. La jornada continuará con el concierto de Mujeres D a las 13:00 horas, en la Plaza La Alameda, y por la noche llegará uno de los momentos más esperados: el Concierto Anual de Fiestas de la Banda de Música Aires de La Aldea, que contará con la artista invitada Ana Gil y la colaboración especial de Rayko León (20:00 horas). La velada se cerrará con la Verbena Popular con las actuaciones de N’Klave y Banda Larga. El domingo, La Aldea acogerá la gran verbena “Noche de Panamaribe”, protagonizada por la Orquesta Panamaribe, la Orquesta Maracaibo y la Orquesta Furia Joven.

La Fiesta del Cochino regresa a La Tarifa con actividades para toda la familia / Ayuntamiento de Ingenio.

El barrio de La Tarifa celebra las Fiestas del Cochino. Mañana, hay tarde infantil, a partir de las 16.00 horas, en la que no faltarán música, hinchables y la visita de la mascota Peggy. A las 19.30 horas se ofrecerá una clase de zumba, que dará paso a una noche musical con dj José Segura, Yet Garbey y Qué Chimba.

El Puertillo celebra desde hoy sus fiestas en honor a Santa Lucía. / Fiestas_el_Puertillo

El Puertillo celebra desde hoy sus fiestas en honor a Santa Lucía. José Gilberto Moreno lee el pregón, a las 21.00 horas, y a continuación actúa la parranda El Puntal. Mañana, de 20.00 a 21.30 horas, la Asociación Cultural Salsipuedes presenta ‘El Puertillo Costa Afortunada’. El domingo, a las 18.00 horas, juegos tradicionales canarios en la plaza.

La nueva programación cultural de Moya ofrece hoy, a las 20.00 horas en la casa de la cultura, el concierto Neurodivergente, a cargo de Loewis González y la Neuro Band . A lo largo del mes se podrá disfrutar de una exposición pictórica titulada ‘Pinceladas con sentimiento mexicano’, en el mismo espacio. Para los más pequeños hay una sesión familiar de cuentos, englobada en el Circuito Insular de Narración Oral, en la Biblioteca Municipal.