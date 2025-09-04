'La Vará del Pescao' y el Festival Sardina Viva regresan los días 20 y 21 de septiembre

La 'Vará del Pescao' y el Festival Sardina Viva regresan los próximos 20 y 21 de septiembre en la Avenida Antonio Rosas de Sardina. Un evento organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo, con la colaboración de la AAVV San Pedro González Telmo, destinado a todos los públicos que llenará el fin de semana de música, actividades infantiles y tradición marinera.

La programación arranca el sábado 20 de septiembre a las 12:00 horas con La Vará del Pescao y un pasacalles protagonizado por la Banda Archipiélago, que dará paso a una jornada musical con artistas y grupos en directo. Desde las 13:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de las sesiones de DJ Yeray, así como de las actuaciones de Cuenta Atrás, Cielo Zurith, Etcétera y Rosario 8, hasta las 23:30 horas.

El domingo 21 de septiembre estará dedicado especialmente a las familias y al público infantil, con una oferta de ocio acuático que incluye castillos hinchables, talleres y una animada Fiesta de la Espuma desde las 12:00 hasta las 18:00 horas. La música seguirá siendo protagonista con nuevas actuaciones de DJ Yeray, y los conciertos de Kimera, Paula Ojeda y Son del Caney durante la tarde.