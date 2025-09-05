Multas de hasta 6.000 euros por circular en moto por la ZEC Punta de la Sal en Agüimes

La Zona de Especial Conservación (ZEC) Punta de la Sal, ubicada en el municipio de Agüimes, Gran Canaria, ha sido recientemente escenario de una actuación de control ambiental que ha culminado con la intervención de cinco motocicletas que circulaban de forma indebida dentro del área protegida. Esta intervención ha reabierto el debate sobre el uso responsable de los espacios naturales en Canarias y la necesidad urgente de respetar las restricciones establecidas para preservar la biodiversidad del archipiélago.

La acción fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa, quienes detectaron a varios motoristas transitando por zonas no autorizadas para vehículos a motor, lo que supone una infracción conforme a la normativa vigente.

¿Qué dice la ley sobre circular con motos en espacios protegidos?

La normativa que regula el uso del territorio en Canarias, específicamente la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, prohíbe expresamente el tránsito de vehículos a motor fuera de las pistas habilitadas dentro de los espacios protegidos. Esta práctica es considerada una infracción administrativa grave o muy grave, dependiendo del daño ocasionado.

Las sanciones por estas infracciones pueden oscilar entre 600 y 6.000 euros, una cuantía que busca disuadir estas conductas que generan un impacto negativo directo sobre el ecosistema. Además, el tránsito de motos y otros vehículos puede deteriorar la vegetación autóctona, erosionar el suelo y alterar el hábitat de especies vulnerables.

¿Por qué es tan importante proteger la ZEC Punta de la Sal?

La ZEC Punta de la Sal forma parte de la Red Natura 2000, un conjunto de espacios naturales de alto valor ecológico designados por la Unión Europea para garantizar la conservación de hábitats y especies prioritarias. Esta zona destaca por su biodiversidad terrestre y marina, albergando una rica variedad de flora y fauna, algunas de ellas especies protegidas o endémicas del archipiélago canario.

Este enclave costero incluye ecosistemas dunares, zonas intermareales, áreas de matorral halófilo y fondos marinos de gran relevancia. Todo ello lo convierte en una joya natural cuya conservación es esencial no solo a nivel insular, sino también europeo.