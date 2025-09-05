La mutación genética que, si eres de Gran Canaria, aumenta tu probabilidad de padecer esta enfermedad

Hay enfermedades que acompañan a muchas familias. Se heredan como el color de ojos, y a veces pasan desapercibidas hasta que alguien de la casa sufre un susto.

En islas y lugares con mucha historia común, algunos de estos problemas pueden concentrarse más que en otros sitios, y en Canarias hay un caso muy claro.

Alteracion genética

En Gran Canaria, los investigadores han descubierto que una alteración genética concreta se repite en muchas familias y explica la mayoría de los casos confirmados en la isla.

La enfermedad se llama hipercolesterolemia familiar. En palabras sencillas: tu cuerpo fabrica demasiado colesterol “malo” (LDL) desde que naces, y eso aumenta el riesgo de infarto o ictus a edades más tempranas si no se detecta y trata.

¿Por qué ocurre?

Porque durante siglos mucha gente compartió antepasados en un territorio relativamente pequeño. Si una variación aparece en un ancestro y la comunidad se mantiene bastante cerrada, esa misma variación puede repetirse en varias ramas familiares.

En este caso, significa que hay más personas con colesterol alto “de fábrica”, incluso aunque lleven una vida saludable.

Más en detalle, la alteración concreta se llama p.(Tyr400_Phe402del) y afecta a un gen que fabrica los receptores encargados de retirar el colesterol LDL de la sangre.

El error hace que el receptor no llegue a funcionar del todo bien: en lugar de colocarse en la superficie de la célula para “atrapar” el colesterol, se queda bloqueado dentro, y como resultado el colesterol malo circula en exceso por la sangre.

Los estudios genéticos estiman que esta variante apareció hace varios siglos y, desde entonces, se ha mantenido en ciertas familias de la isla.

¿Por qué más en Gran Canaria?

Porque allí se ha documentado un efecto fundador muy concreto: esa misma mutación explica la mayoría de los diagnósticos genéticos de hipercolesterolemia familiar estudiados en la isla, mientras que en el resto de Canarias los casos son más diversos y no dependen de una sola variante.

Por eso, en Gran Canaria los médicos suelen buscar primero este cambio concreto cuando sospechan de la enfermedad, ya que es mucho más probable encontrarlo.

La situación hoy

En Gran Canaria, cerca de siete de cada diez casos con diagnóstico genético positivo de hipercolesterolemia familiar comparten esta mutación.

En el conjunto de Canarias, los estudios de salud pública sitúan la prevalencia de colesterol alto en adultos entre el 20 y el 25 por ciento, con niveles superiores a la media nacional.

Eso significa que, además de los casos hereditarios, hay una gran carga de colesterol alto asociado a estilos de vida y factores ambientales.

Prevención y ayuda

Cuando aparece un caso confirmado en una familia, los médicos ofrecen estudiar a los parientes cercanos para identificar a quienes también puedan estar en riesgo.

Es lo que se llama cribado en cascada, y permite adelantarse antes de que haya complicaciones. En Canarias existen unidades especializadas, como la del Hospital Dr. Negrín, que participan en campañas de detección y divulgación.

El tratamiento combina una vida activa y una alimentación equilibrada con fármacos que reducen el colesterol. En muchos casos son suficientes las estatinas, y en los más resistentes se añaden medicamentos más potentes, como los inhibidores de PCSK9.

El objetivo es bajar el colesterol LDL lo antes posible y mantenerlo controlado durante toda la vida.

Huella histórica con impacto

Lo llamativo de este caso es cómo una huella genética histórica, surgida hace siglos en Gran Canaria, sigue influyendo en la salud de las personas de hoy.

La mutación fundadora se ha transmitido de generación en generación, y aunque no afecta a toda la población de la isla, sí hace que allí se concentre más que en otros lugares. Conocerla, diagnosticarla y tratarla a tiempo permite que esa huella del pasado no se traduzca en problemas graves en el presente.