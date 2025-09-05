‘Vamos pa’l Pino’ regalará este domingo un 'kit' del peregrino para hacer más cómodo el camino de la Romería a Teror

La tradicional Romería Ofrenda del Pino, uno de los eventos más emblemáticos de Gran Canaria, contará este año con una novedad pensada para quienes decidan vivirla a pie: el proyecto ‘Vamos pa’l Pino’, impulsado por el área de Turismo del Ayuntamiento de Teror, repartirá el domingo 7 de septiembre un total de 1.000 kits gratuitos para senderistas.

Los obsequios podrán recogerse entre las 12:00 y las 14:00 horas en la zona de Piletas, contribuyendo así a que los peregrinos recorran el camino hacia Teror con mayor comodidad y seguridad.

El kit, cortesía de la entidad financiera Cajasiete (patrocinadora principal de la App ‘Vamos pa’l Pino’), está compuesto por materiales pensados para la ruta: mochila, cortaviento, pulsera reflectante y bolsa para el móvil, sumando así elementos relevantes tanto para el confort como para la protección de quienes recorren los senderos hacia Teror. La entrega será gratuita para quienes, antes de recogerlo, descarguen y se registren en la aplicación móvil del proyecto, lo que facilita también la gestión de participantes y la organización del evento.

App Vamos pa'l Pino

Desde su lanzamiento, la iniciativa ‘Vamos pa’l Pino’ ha logrado más de 12.000 descargas de su App y cuenta con más de 4.700 usuarios registrados. El responsable de Trackingsport y creador de la plataforma, Alejandro Nolasco, resalta que el proyecto une tecnología, tradición y naturaleza, posicionando a Gran Canaria como referente del senderismo seguro y la devoción popular.

Gracias a la App y el portal web Vamos pa’l Pino (en constante actualización), los caminos que conducen a Teror desde los distintos municipios quedan mejor organizados y geolocalizados, permitiendo al caminante una planificación a medida y ofreciendo información clave sobre rutas y puntos de interés.

Kit para los peregrinos del Pino.jpg / La Provincia

Fomento de la seguridad y la proyección del camino

La App y la web son herramientas clave para ofrecer seguridad y organización, tal como subraya Adrián Sánchez Santana, director de eventos de la Federación Canaria de Montañismo.

La solución tecnológica permite la monitorización de participantes, la gestión del evento y el apoyo sanitario en caso de necesidad, facilitando la labor tanto de voluntarios como de profesionales.

Romería todo el año: un recurso que va más allá de la festividad

El proyecto, presentado oficialmente el viernes 5 de septiembre, contó con la presencia de Laura Quintana (concejala de Turismo), José Agustín Arencibia (alcalde de Teror), representantes de Cajasiete, y miembros de la Federación Canaria de Montañismo.

En palabras del alcalde Arencibia, la iniciativa nació hace dos años para poner en valor y promover los caminos de peregrinación, animando a que sean transitados no solo durante la fiesta, sino todo el año como parte del patrimonio natural e inmaterial de la isla.

Crecimiento, impacto y nuevas actividades

‘Vamos pa’l Pino’ sigue creciendo. En 2024 se celebró el primer Encuentro de Senderismo, que reunió a más de 370 participantes y tuvo más de un millón de impactos en redes sociales, con notable repercusión en la audiencia local.

El próximo 25 de octubre se celebrará el 2º Encuentro de Senderismo – Día del Peregrino en Teror, pensado para senderistas experimentados, familias y nuevos caminantes. Quienes completen todos los caminos desde los 21 municipios de Gran Canaria recibirán la insignia dorada exclusiva y la camiseta finisher.

Colaboración y apoyo institucional

Este proyecto cuenta con el respaldo de Turismo de Gran Canaria, la entidad financiera Cajasiete y la Federación Canaria de Montañismo, además de la participación de empresas especializadas como Trackingsport. La colaboración entre administraciones, entidades privadas y la ciudadanía contribuye a consolidar la Romería de Teror como un evento seguro, abierto y con visión de futuro.