Reclaman la suspensión del desahucio de una familia en Ingenio

La plataforma Derecho al Techo ha denunciado la inminente ejecución de un desahucio en el municipio de Ingenio, previsto para el próximo 11 de septiembre, que afectará a una familia de ocho miembros, seis de ellos menores de entre 3 y 14 años.

Según la organización, la familia perdió la capacidad de afrontar su hipoteca durante la pandemia de la COVID-19, después de que su vivienda pasara a manos del fondo de inversión Promontorio Yellowstone. Pese a que el padre ha recuperado su empleo y la familia afirma estar dispuesta a asumir la deuda para conservar la vivienda, aseguran que no han recibido opciones de acuerdo.

En estos meses, han buscado alternativas en el mercado de alquiler, pero denuncian que los precios elevados y la escasa oferta en Canarias han hecho imposible encontrar una vivienda. El Ayuntamiento de Ingenio, que conoce el caso, ha ofrecido cubrir dos meses de alquiler, una medida que la familia y la plataforma consideran insuficiente.

Derecho al Techo subraya la situación de vulnerabilidad de los menores y recuerda que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, establece la obligación de proteger a la infancia frente a situaciones de desamparo. Asimismo, apuntan que la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna en su artículo 47.

La organización reclama la suspensión del desahucio, la apertura de un proceso de mediación con el fondo propietario, la garantía de una alternativa habitacional en caso de producirse el desalojo y la puesta en marcha de políticas estructurales en Canarias para ampliar el parque público de vivienda social.

En palabras de la plataforma, el caso “trasciende a una familia concreta” y refleja las dificultades de acceso a la vivienda en el archipiélago.