Recomendaciones de salud y refuerzo sanitario para unas Fiestas del Pino seguras en Teror

Con la llegada de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: las Fiestas del Pino, que congregan a miles de peregrinos procedentes de distintos puntos de la isla. Para garantizar una participación segura, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha emitido una serie de recomendaciones sanitarias dirigidas especialmente a quienes planean caminar hasta la Villa de Teror.

Estas recomendaciones, de carácter preventivo, están diseñadas para evitar incidentes durante las largas caminatas que muchos realizan como muestra de fe y devoción hacia la Virgen del Pino, patrona de la isla.

La peregrinación a Teror requiere preparación y responsabilidad. Por ello, Sanidad destaca una serie de medidas básicas que ayudan a prevenir lesiones y problemas de salud:

Elige el calzado adecuado

Uno de los errores más comunes es estrenar calzado durante la marcha. Para evitar ampollas, heridas o torceduras, se recomienda usar zapatos cómodos, flexibles y con buena sujeción del tobillo, revisar periódicamente los pies para detectar rozaduras o signos de sobrecarga y llevar apósitos o tiritas para actuar rápidamente ante molestias.

Controla el ritmo y haz pausas

Caminar durante varias horas puede ser exigente, sobre todo si no se está acostumbrado. Por ello, Salud Pública recomienda mantener un ritmo moderado, sin superar los 5 km/h, realizar descansos breves cada 6 kilómetros y evitar paradas prolongadas que puedan provocar calambres o rigidez muscular.

Aunque muchos peregrinos optan por salir en horarios más frescos, la exposición solar sigue siendo un riesgo.

Protégete del sol aunque no haga calor

Es fundamental protegerse frente a la radiación solar, incluso si el cielo está nublado utiliza sombreros, ropa clara y ligera, y gafas de sol homologadas, aplica crema solar de alto factor y renuévala cada dos horas y no olvides el protector labial con filtro solar.

Recomendaciones de salud en la Caminata a Teror / La Provincia

Hidrátate correctamente

La deshidratación es uno de los principales riesgos durante estas caminatas:

Bebe agua en pequeños sorbos de forma frecuente.

También puedes recurrir a bebidas isotónicas para reponer sales minerales.

para reponer sales minerales. Evita el alcohol y las bebidas azucaradas o con cafeína.

Muchos fieles deciden caminar por la noche para evitar el calor. En estos casos, la visibilidad y la precaución son clave.

Hazte visible y cuida el entorno

Si participas en una peregrinación nocturna usa elementos reflectantes o luminosos visibles a una distancia mínima de 150 metros, viste con ropa clara y lleva linterna frontal o de mano y camina por senderos habilitados y en grupo para mayor seguridad.

La preparación también implica llevar contigo elementos esenciales que pueden ayudarte a completar el trayecto con bienestar:

Alimentos de absorción rápida , como chocolate o frutos secos sin sal.

, como chocolate o frutos secos sin sal. Bebidas suficientes para todo el trayecto.

Un botiquín básico con:

con: Pomada para calambres o picaduras.

Material de cura para pequeñas heridas.

Crema solar y protector labial.

Gasas, esparadrapo y desinfectante.

Teror refuerza la atención sanitaria durante las Fiestas del Pino

Además de las recomendaciones individuales, el Gobierno de Canarias ha activado un refuerzo sanitario para atender la alta afluencia de visitantes.

Centro de Salud de Teror con más personal y medios

La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, también adscrita a la Consejería de Sanidad, ha reforzado el Centro de Salud de Teror durante los días clave de la festividad.

Este refuerzo contempla el incremento de personal médico y de enfermería, aumento de los recursos asistenciales disponibles para urgencias y una mayor capacidad para responder a lesiones leves, mareos, insolaciones o cualquier otra incidencia habitual en este tipo de eventos multitudinarios.