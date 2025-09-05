Cocktelería, gastronomía y música en directo: descubre Aperitivo Nereo, el nuevo concepto de tardeo en Gran Canaria

En Playa del Inglés, cuando el sol empieza a caer y las dunas se tiñen de dorado, un lugar ha convertido los domingos en cita obligada. No se trata solo de comer, es una experiencia que mezcla cocktelería, gastronomía, música y paisaje, todo en un mismo plan. Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han vivido la experiencia para comprobar cómo es vivir la experiencia Aperitivo.

El escenario es s Nereo Cocktails & Food, un espacio dentro del hotel Corallium Dunamar by Lopesan Hotels, pero abierto a todo el público. Lo que allí ocurre cada domingo, de 18:30 a 24:00 horas, se ha ganado un nombre propio en la agenda de Gran Canaria: el tardeo más espectacular del sur.

La cocktelería de autor, en primer plano

El ambiente no se entiende sin la música en directo, que acompaña la tarde y transforma la cena en celebración. . Mientras, los cócteles de autor añaden el toque sofisticado: recetas originales que mezclan fruta fresca KMO, traída directamente desde la finca Veneguera, destilados premium y presentaciones cuidadas al detalle.

“Comida, bebidas premium, playa y música en directo”, resumen quienes ya lo han probado. Una combinación sencilla, pero que, unida a las vistas infinitas sobre el Atlántico, convierte cada domingo en un recuerdo que dura toda la semana.

Una oferta gastronómica con sabor local

El concepto es simple y brillante: una barra de picoteo donde la abundancia y la calidad se dan la mano. “Tienes una gran variedad de platos calientes como pizzas, piadinas, papas arrugadas o incluso pata que te cortan al momento”, destacan desde @descubreconc. A esto se suma una amplia selección de embutidos y quesos canarios, que refuerzan el vínculo con los sabores de la isla.

Los postres tampoco faltan, con guiños dulces que elevan la experiencia. “No te vayas sin probar sus trufas de bienmesabe”, recomiendan los creadores. Todo ello, acompañado de una bebida incluida en el precio. La carta de bebidas puedes encontrarla en este enlace.

Una experiencia que pide reservar

Nereo Cocktails & Food se encuentra en la calle Helsinki, 8, en pleno corazón de Playa del Inglés. Aunque forma parte del hotel Corallium Dunamar, el acceso está abierto a no alojados, lo que multiplica su atractivo para locales y visitantes.

El precio, 15 euros por persona con acceso a un cocktail Aperitivo y opciones de picoteo en formato buffet , se convierte en argumento difícil de superar. “Las vistas son impresionantes”, recuerdan los visitantes, y el consejo más repetido es claro: conviene reservar mesa antes de acudir, porque la experiencia está ganando adeptos rápidamente.

En un panorama gastronómico cada vez más variado, se desmarca con una propuesta que no necesita artificios: cocktelería de autor, buena comida, música en vivo y un enclave privilegiado frente al mar. Los domingos en Playa del Inglés ya no se entienden sin este plan, que une lo mejor de la cocina local con el espíritu cosmopolita del sur. Más información aquí.