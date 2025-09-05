¿Qué tiempo hará este sábado en Canarias?

Este sábado se espera un tiempo predominantemente estable y cálido en Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con cielos mayormente despejados, viento moderado a fuerte del nordeste y temperaturas en ascenso en zonas del interior de varias islas.

Aunque el panorama general será de cielos poco nubosos, se registrarán nubosidades ocasionales en zonas bajas del norte de las islas montañosas, especialmente en las primeras y últimas horas del día. El viento y las altas temperaturas serán los grandes protagonistas de esta jornada de transición hacia un clima más cálido.

La AEMET advierte de rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de islas montañosas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. En cumbres, el viento será flojo y variable, aunque en Gran Canaria predominará el sureste con intensidad moderada.

Se espera que las temperaturas máximas superen los 30 ºC en muchas zonas del archipiélago, con especial incidencia en las medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, donde se podrían alcanzar los 32 ºC. En otras islas como Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife también se alcanzarán o superarán los 30 ºC en zonas localizadas del interior o medianías orientadas al sur.

En el mar, el viento del nordeste alcanzará fuerza 5 o 6, con episodios puntuales de fuerza 7, lo que generará marejada a fuerte marejada en zonas del archipiélago, especialmente al norte. En Lanzarote y Fuerteventura, el viento será del norte o nordeste con fuerza de 4 a 6. En las costas del suroeste de las islas, se espera viento variable de fuerza 2 a 4, con mar rizada o marejadilla. Además, se mantiene una mar de fondo del norte con olas de entre 1 y 2 metros.

Previsión insular: análisis detallado por islas

En cuanto a la distribución insular, en Lanzarote predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos en el norte y oeste en las horas de menor insolación. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas subirán ligeramente, con posibilidad de alcanzar los 30 ºC de forma localizada en el sureste de la isla. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior del sur, y brisas en la costa sur. En Arrecife se espera una mínima de 21 ºC y una máxima de 29 ºC.

En Fuerteventura también predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en el oeste a primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes en las mínimas y con ligero ascenso en las máximas, pudiendo llegar a los 30 ºC en el sur. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la zona sur de Jandía. En Puerto del Rosario se esperan 21 ºC de mínima y 27 ºC de máxima.

Gran Canaria experimentará cielos poco nubosos o despejados, aunque en el norte de la isla, por debajo de los 500-600 metros, se formarán intervalos nubosos en las primeras y últimas horas. Las temperaturas no variarán en la costa pero sí aumentarán ligeramente en el interior, donde se superarán los 32 ºC en las medianías del sudeste, sur y oeste. El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Habrá brisas en las costas del suroeste, y en las cumbres el viento será de flojo a moderado del sureste. En Las Palmas de Gran Canaria se prevé una mínima de 22 ºC y una máxima de 26 ºC.

En Tenerife el cielo se mantendrá poco nuboso o despejado, aunque en el norte, por debajo de los 600-700 metros, se registrarán intervalos nubosos en las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas permanecerán estables en las zonas costeras y subirán ligeramente en el interior, con máximas que podrían alcanzar los 30 ºC en medianías orientadas al sur. El viento será moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el litoral sureste y el extremo oeste, sin descartar rachas muy fuertes. Habrá brisas en la costa oeste. En cumbres, el viento será flojo y predominará la componente sur. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 22 ºC de mínima y 29 ºC de máxima.

En La Gomera se prevé un día despejado con presencia de nubes a baja altitud en el norte durante las horas más frescas. Las temperaturas no experimentarán grandes variaciones. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, y brisas en el suroeste. En las cumbres, viento flojo y de dirección variable. En San Sebastián de La Gomera las temperaturas oscilarán entre los 23 ºC de mínima y los 27 ºC de máxima.

La situación en La Palma será similar, con cielos poco nubosos y algunos intervalos nubosos en el nordeste, por debajo de los 800-900 metros, a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de la isla. Brisas en las costas del oeste. Santa Cruz de La Palma registrará temperaturas entre los 20 ºC y los 29 ºC.

En El Hierro se esperan cielos despejados, con nubosidad puntual en el nordeste por debajo de los 600-700 metros en las primeras y últimas horas. Las temperaturas permanecerán estables. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste. Se prevén brisas en el suroeste. En Valverde las temperaturas oscilarán entre los 20 ºC de mínima y los 25 ºC de máxima.