La actualización de precios elevará el coste el tren de Gran Canaria a cerca de 2.000 millones

El presupuesto del ferrocarril de Gran Canaria está valorado en 1.650 millones de euros, según los proyectos elaborados hasta ahora por la empresa pública Ineco, pero en las últimas declaraciones de los responsables técnicos y políticos ya se calcula una inversión de entre 1.700 y 2.000 millones por la actualización de costes, un aumento sustancial que aún va a depender del tiempo que se tarde en conseguir la financiación necesaria para adjudicar las obras.

El miércoles, durante la firma del protocolo entre el Ministerio de Transportes, el Gobierno del Cabildo y el Cabildo, ya se citó la cifra de alrededor de 2.000 millones porque ninguno de los intervinientes se atrevió a dar una fecha aproximada para el arranque y finalización de los trabajos.

José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, sí advirtió que los proyectos ferroviarios «son complejos», aún más con una orografía como la de Gran Canaria, por lo que no descartó que los trabajos se puedan prologar hasta cerca de una década.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero insular de Transportes, Teodoro Sosa, aclararon ayer que se habla de esos 2.000 millones como una cantidad general, no concreta, pero rechazaron hacer «elucubraciones» sobre el coste definitivo del tren hasta que no haya ficha financiera y se puedan adjudicar las obras.

Preguntado sobre el calendario que maneja el Cabildo una vez firmado ese protocolo para conseguir dinero del Estado o de la Unión Europea, Teodoro Sosa explicó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) «está a punto de salir», quizá en la próxima sesión del Órgano Ambiental de Gran Canaria, lo que permitirá iniciar las expropiaciones forzosas de los terrenos por donde pasa la vía o se van a construir las once estaciones, para lo que el Cabildo ya dispone de una partida de casi 17 millones.

Las expropiaciones de terrenos se realizarán sin esperar a la firma del convenio con las otras administraciones

Esas expropiaciones, detalló, se van a ejecutar de forma inmediata, sin esperar a la firma del convenio que garantice la financiación plurianual para todo el trayecto del tren. Así, el Cabildo se convertirá en propietario de esas parcelas y las tendrá preparadas para cuando llegue el dinero del Estado, al igual que ocurre con los proyectos constructivos de las 11 estaciones, los siete tramos de vías, las cocheras y las infraestructuras asociadas.

«La declaración de impacto lleva dos años en el Órgano Ambiental del Cabildo y ya tiene prácticamente todos los informes técnicos; el último ha sido el del parque eólico que va asociado a la generación de energías limpias que van a alimentar el tren, salió a principios de agosto y en la siguiente ponencia técnica se pueda llevar todo el expediente en su conjunto para arrancar con las expropiaciones», declaró el consejero insular.

Sosa aseguró que Gran Canaria «tiene los deberes hechos», pero lo importante es tener la ficha financiera si se aprueban unos Presupuestos Generales del Estado o se busca otro mecanismo, como puede ser una ley de transportes en la que se puedan encajar los fondos para los trenes canarios.

Por tanto, insistió, no se debe elucubrar sobre el coste final hasta el momento de la licitación, aunque es evidente que habrá que actualizar los precios sobre los cálculos iniciales que ha hecho la empresa pública Ineco. Morales sí quiso resaltar que el Estado español ha reconocido por primera vez que los ferrocarriles de Canarias también son de interés general.