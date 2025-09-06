Canarias bajo aviso amarillo por calima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a partir de la tarde del sábado 6 de septiembre. Este nuevo episodio de polvo en suspensión, que afectará principalmente a las zonas orientadas al sur y a las alturas, se prolongará hasta la medianoche del lunes 8 de septiembre.

La previsión meteorológica indica una visibilidad reducida a 3.000 metros y un riesgo moderado, con una probabilidad de afectación de entre el 40% y el 70%. Se trata de un fenómeno habitual en las islas durante determinadas épocas del año, aunque su recurrencia e intensidad pueden variar según los vientos alisios y las condiciones en el norte de África, lugar de origen de la mayor parte del polvo en suspensión que llega al archipiélago.

Zonas más afectadas por la calima

En la isla de Gran Canaria, la calima impactará principalmente en las cumbres y en los sectores este, sur y oeste. Sin embargo, la Aemet no descarta que las partículas en suspensión puedan extenderse a zonas más bajas, afectando así a un mayor número de municipios.

En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, el polvo en suspensión afectará sobre todo a las zonas altas del sur, aunque también existe la posibilidad de que la calima se extienda a otras áreas de ambas islas. Este fenómeno puede alterar las condiciones ambientales incluso en entornos costeros y urbanos si la masa de aire sahariana alcanza suficiente densidad.

Aunque el aviso es de carácter amarillo —el nivel más bajo de los emitidos por la Aemet—, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables como niños, personas mayores, personas asmáticas o con enfermedades respiratorias crónicas.

Entre las principales recomendaciones destacan: