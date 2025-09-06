I Jornadas de sensibilización del cáncer infantil en Arucas
Carla Suárez: «Hay similitudes entre mi carrera en el tenis y mi cáncer»
La jugadora olímpica canaria y actual seleccionadora española cuenta su experiencia como paciente oncológica, y recalca que «hay luz al final del túnel»
«He tenido que superar en el tenis situaciones que no son agradables. Sobre todo en los momentos difíciles, cuando no tienes ganas de levantarte de la cama y de hacer cosas. Pero hay que estar lo más activa posible, física y mentalmente. Por eso saco muchas similitudes entre mi carrera deportiva con lo que fue mi enfermedad». La tenista canaria y actual seleccionadora española, Carla Suárez, puso el broche en la tarde de este viernes a las I Jornadas de sensibilización del cáncer infantil, organizadas por la Fundación Canaria Pequeño Valiente en el Centro Municipal de Cultura de Arucas, en las que hizo partícipe a los presentes del proceso que vivió tras detectársele un linfoma de Hodgkin.
Carla Suárez fue diagnosticada de cáncer en agosto de 2020, con 32 años y cuando el mundo estaba saliendo del covid. «Cuando comencé de nuevo a entrenar empecé a sentir náuseas y vómitos, y fue cuando me diagnosticaron la enfermedad. Son noticias que nunca quieres escuchar, pero ya el médico me había dicho antes que podía ser».
La deportista olímpica retirada de la competición señaló que en ese proceso es importante confiar al 100% en los profesionales. «Durante la enfermedad me limité a escuchar a los médicos y a mi cuerpo. Tuve la suerte de que fue todo rodado, porque se cogió rápido. Me detectaron el linfoma en las últimas semanas de agosto y en la segunda semana de abril ya acabé el tratamiento», gracias a que «mi cuerpo respondió bien».
El pilar familiar
Suárez recalcó que la familia es «un pilar fundamental» para sobrellevar esas situaciones, sobre todo en esos momentos en los que no tienes ganas de levantarte o necesitas ayuda hasta para ducharse.
Lejos de aislarse en esa etapa de su vida, abrió algunas rutinas con amigos. En su caso, detalla que tras los primeros días de quimioterapia en los que estaba en casa, intentaba mantener la rutina de salir a un café los domingos, hacer algo de deporte y una vida más normal. «Ahora valoro más el día a día; antes hacía más planes de futuro», añadió esta tenista que ahora tiene un nuevo reto en la vida, como es el cuidado de sus gemelas.
El tenis le sirvió también para afrontar esos difíciles momentos de recuperación. «Me ayudó a poner en práctica aspectos como la disciplina, y en muchos aspectos como el sufrimiento físico tiene algunos parecidos con el tenis. Hay muchas similitudes entre la carrera deportiva y mi enfermedad».
Más investigación
Carla Suárez puso su énfasis también en el cuidado de la alimentación y en la investigación médica. Y animó a las personas que han enfermado a «no perder la esperanza y dejarse ayuda. Al final hay una luz al final del túnel».
Una red con 34 profesionales y presencia en Tenerife y la Península
Las I Jornadas de sensibilización del cáncer infantil organizad por Pequeño Valiente se clausuraron este viernes tras dos días de ponencias especializadas, de experiencias personales y de muchas vivencias.
La educadora de las actividades físicas y del deporte de la citada fundación canaria, Migdalia Rodríguez, detalló que uno de los objetivos de este proyecto pionero es ayudar a los pacientes y familiares a llevar el tránsito de la mejor forma, pero también que continúen.
La logopeda del centro Aránzazu Socorro defendió la importancia de un tratamiento integral, ya que la enfermedad no es un parón en la vida. En este sentido, detalló que uno de los temas a tratar es el mutismo que sufren algunos pacientes.
Aarón Herrera, docente y director del Centro Tú Puedes, defendió la importancia de educar en valores y de luchar por la excelencia. Y animó a participar en las iniciativas para apoyar a colectivos como Pequeño Valiente.
El presidente, José Juan Pérez, recordó que se trata de una entidad que emplea a 34 profesionales y que requiere mucha ayuda de la sociedad. En este sentido, pidió más implicación de los asociados para poder mantener toda esa estructura, una de las mayores de España en su campo, con presencia en Tenerife y la Península. Por último, la sicóloga Olga Díez defendió la relevancia de apoyar a los pacientes y a familiares.
