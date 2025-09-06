Clipper y Teror refuerzan su alianza en las Fiestas del Pino 2025
La marca canaria vuelve a estar presente en la celebración más importante de la Villa Mariana, consolidando su vínculo con la tradición y la devoción popular.
Desde hace años, la devoción de los grancanarios por su patrona y la pasión por el refresco más emblemático de Canarias han tejido una relación que se fortalece nuevamente durante la celebración de las Fiestas del Pino 2025.
Ahembo, empresa productora y distribuidora de Clipper en todo el archipiélago, vuelve a respaldar las tradicionales Fiestas del Pino, esperando a los miles de peregrino a su llegada a la Villa Mariana.
En un encuentro celebrado recientemente, Ida Vega, directora de Marketing, Trade Marketing y Comunicación de Ahembo, y José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, coincidieron en destacar la satisfacción por la solidez de esta unión entre Clipper, el refresco de todos los canarios, y el municipio de Teror en sus fiestas más significativas.
“Para Ahembo, a través de su nuestra marca Clipper, es un orgullo formar parte de las fiestas más relevantes para Gran Canaria y sus habitantes y acompañar a la ciudadanía en sus tradiciones más queridas”, señaló Ida Vega.
Durante las celebraciones, el icónico refresco estará presente en muchos de los actos de las fiestas, refrescando a los peregrinos quienes, tras venerar a la Virgen del Pino, completan su visita con el tradicional menú: bocadillo de chorizo de Teror acompañado de un Clipper bien frío.
Con este apoyo, Clipper no solo reafirma su compromiso con Teror, sino también con la cultura y las costumbres que forman parte de la identidad canaria.
