La devoción se viste de deporte y tradición: así se equipan los peregrinos para ver a la Virgen del Pino

A la sombra de la iglesia, con el sombrero encajado y la cara sonrojada del calor y de las cuatro horas de caminata, Miguel Díaz hacía una muesca con un naife al palo de pitón que usa a modo de bastón. Era la marca 32, una por cada vez que ha usado este elemento para ir de peregrinaje a la Virgen del Pino, aunque no se corresponde con el número de años, puesto que él y su familia van a Teror, en Gran Canaria, a venerar a la talla a menudo. En su casa, asegura este vecino de Fontanales, tiene otros con sus correspondientes muescas.

Miguel Díaz iba acompañado por parte de su familia, «que es muy devota de la Virgen», y normalmente le acompaña en estas rutas que a veces comienzan en Fontanales -de donde salió este sábado a las siete de la mañana- y otras desde Montaña Alta, en Guía. Para llegar bien, además del palo, hay que llevar «un sombrero», ropa cómoda y bastante agua, asegura.

Precisamente, la ropa cómoda, un calzado apropiado y el agua son tres de los elementos en los que coincide con la mayoría de las personas que durante esta jornada caminaron hasta Teror desde diferentes puntos de la Isla de Gran Canaria, aunque dependiendo de la duración del trayecto el kit básico se iba complicando al añadir prendas de ropa extra, fruta, geles energéticos y hasta un botiquín.

Una murciana ‘canaria’

Por la carretera que une Las Palmas de Gran Canaria con la villa mariana, el paso de peregrinos era incesante y entre cientos de personas vestidas con ropa deportiva destacaban cuatro que lo hacían ataviados con la vestimenta tradicional canaria. Se trataba de Iñaki Bordón y Paqui Sardiña, un matrimonio de Ingenio que caminaba junto a su hijo y su nuera, Marta García, que es de Murcia y está de visita estos días en la isla, y a quien querían ofrecerle la posibilidad de vivir esta experiencia tradicional, ya que normalmente hacen el trayecto corriendo.

La única licencia que se tomaron fue la de calzarse unos zapatos de deportes para hacer más llevadera la ruta. En su equipo básico, solo incorporaron el agua y la documentación.

También de romero estaba Nisan Santana, un joven de Pileta que realizó la parte final del trayecto descalzo, al igual que algunos de los miembros de la asociación Tasate, recuperando una tradición que comenzó en 1953. Tiene previsto acudir nuevamente a Teror este domingo y lunes, pero ya pidió a la Virgen que le ayude a cumplir el deseo de entrar en la carrera universitaria que quiere: Publicidad y Relaciones Públicas.

37 kilómetros de ida y vuelta

A las seis de la mañana, Kevin Yánez estaba saliendo de su casa de Teror ataviado con lo que él denomina un «equipo minimalista» pero que destacaba desde lejos por lo intenso de sus colores y los llamativos dibujos del monstruo de las galletas que le habían regalado. A esa hora, acompañado de un amigo, inició una travesía de 37 kilómetros de ida y vuelta que le llevó por el Faro de Teror, la cuesta del Piquillo, el barranco de Utiaca, el cementerio de San Mateo y la zona del Montañón en Valsequillo.

De ahí, continuaron por el Helechal para recoger a otros cuatro amigos que hicieron con ellos el camino de regreso hasta la villa mariana. «Es una tradición de hace muchos años que quiero mantener», afirma.

Además de su llamativa camiseta, «supercómoda y fresquísima», para esta caminata de seis horas, escogió un pantalón corto, «playeras de montaña, una gorra porque el sol está dando duro, una mochila de trail, agua y un poquito de geles» energéticos para reponer fuerzas.

El grupo, que suele practicar senderismo, paró en San Mateo para comer y seguir hasta la iglesia que guarda la venerada talla hacia la que miran estos días los católicos de Gran Canaria. Allí, en el casco, tenían pensado degustar un bocadillo de chorizo de Teror con un clipper antes de regresar a casa.

Camino viejo

Quienes también quedan a menudo para realizar esta y otras rutas son el terorense Miguel Miranda y sus amigos, de entre 60 y 72 años, que este año eligieron el camino viejo que consiste en salir desde Las Palmas de Gran Canaria, subir por San Nicolás, llegar a San Lorenzo y continuar hasta la Fuente Agria, antes de alcanzar el casco de la villa mariana. Son 14 kilómetros y tardaron cuatro horas y media.

Como senderistas habituales, saben qué deben llevar: «ropa cómoda, una gorra, bastones, agua, comida y alguna bebida energética». Al llegar, «los devotos entran y los otros se quedan fuera», comenta Miguel, que aprovechó para señalar que «la torre izquierda del templo es octogonal, algo poco común y que algunos historiadores vinculan a un símbolo templario».

Otro que hizo un paseo largo fue Mark López, dentro de un grupo de 52 personas de la asociación de senderistas ecologistas de Valsequillo, que llegó cerca de las 12.00 horas tras ocho horas de caminata. Con un palo, buen espíritu, ropa de abrigo en la mochila, agua, frutas y botiquín, hacía cola para ver a la Virgen cargado de energía.

Voluntad y ganas

De forma distinta lo hizo el teldense Santiago Santana, que junto a seis amigos llegó en bicicleta desde el Cruce de Melenara, mientras su hermana y su mujer lo hicieron caminando desde Tamaraceite. Así lo hacen cada año desde hace, al menos, diez.

Bromea diciendo que la vestimenta que llevaba -casco, botas y ropa de ciclismo- «es fachada nada más» y asevera que «lo más importante son las ganas y la voluntad, porque sin ellas no se llega».

Con la camiseta de la UD Las Palmas

Algo más tradicional fueron Jonathan Ortiz, Carmen García y su hijo Iriome, que eligieron ropa cómoda y solidaria con camisetas alusivas a la Unión Deportiva Las Palmas, el cáncer de mama y la inclusión social. En sus mochilas, agua y frutos secos para sobrellevar el trayecto desde La Ballena.