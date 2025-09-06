Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión

Presentación cartel y pregonera de las Fiestas del Pino

Presentación cartel y pregonera de las Fiestas del Pino / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
  2. Una adolescente muerta, 55 detenidos y un barrio cerrado: el día que ardió Las Palmas de Gran Canaria
  3. Lluvias inusuales dejan hasta 11 litros en las medianías de Gran Canaria
  4. El Cabildo compra por 3,95 millones la finca de las Adoratrices de Tafira para ampliar el centro de emergencias
  5. La ONCE deja 150.000 euros en Gran Canaria y Lanzarote
  6. “Agüita con el tamaño': este cruasán gigante de Gran Canaria está desatando antojos por toda la isla
  7. El tren de Gran Canaria da un nuevo paso con un protocolo entre el Estado, el Gobierno autónomo y el Cabildo
  8. Así es como un restaurante teldense convierte el pescado fresco y las sugerencias semanales en reclamo gastronómico

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo

¿Quieres mejorar una de las playas de la capital?: el Puerto y el programa Litore se unen para limpiar Las Alcaravaneras

¿Quieres mejorar una de las playas de la capital?: el Puerto y el programa Litore se unen para limpiar Las Alcaravaneras

La mutación genética que, si eres de Gran Canaria, aumenta tu probabilidad de padecer esta enfermedad

La mutación genética que, si eres de Gran Canaria, aumenta tu probabilidad de padecer esta enfermedad

Cocktelería, gastronomía y música en directo: descubre Aperitivo Nereo, el nuevo concepto de tardeo en Gran Canaria

Cocktelería, gastronomía y música en directo: descubre Aperitivo Nereo, el nuevo concepto de tardeo en Gran Canaria

Mogán impulsa la calidad de sus productos locales con la nueva marca 'Sabor de Mogán'

Mogán impulsa la calidad de sus productos locales con la nueva marca 'Sabor de Mogán'

Esto es lo que llevará la carreta del Cabildo de Gran Canaria en la 73º Romería-Ofrenda del Pino Teror

Esto es lo que llevará la carreta del Cabildo de Gran Canaria en la 73º Romería-Ofrenda del Pino Teror

Recomendaciones de salud y refuerzo sanitario para unas Fiestas del Pino seguras en Teror

Recomendaciones de salud y refuerzo sanitario para unas Fiestas del Pino seguras en Teror

Así es como un restaurante teldense convierte el pescado fresco y las sugerencias semanales en reclamo gastronómico

Así es como un restaurante teldense convierte el pescado fresco y las sugerencias semanales en reclamo gastronómico
Tracking Pixel Contents