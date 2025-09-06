En Directo
Fiestas del Pino 2025 en Teror: sigue toda la información y actos en directo
Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión
Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.
Esto es lo que llevará la carreta del Cabildo de Gran Canaria en la 73º Romería-Ofrenda del Pino Teror
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, mostró hoy la gran variedad de productos agrícolas y manufacturados -en total 1.260 kilos- que la carreta institucional del Cabildo grancanario portará el próximo domingo, 7 de septiembre, en la tradicional Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino, que este año celebra en Teror su 73º edición.
Recomendaciones de salud y refuerzo sanitario para unas Fiestas del Pino seguras en Teror
Con la llegada de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: las Fiestas del Pino, que congregan a miles de peregrinos procedentes de distintos puntos de la isla. Para garantizar una participación segura, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha emitido una serie de recomendaciones sanitarias dirigidas especialmente a quienes planean caminar hasta la Villa de Teror.
Elena Montesdeoca
La Parranda de Teror celebra 36 años de historia en las Fiestas del Pino
El grupo musical une tradición y modernidad con ‘Amalgama’, un espectáculo que mezcla ritmos canarios y sinfónicos en la festividad patronal
La Provincia
La Bajada de la Virgen del Pino, en directo desde Teror: tradición, emoción y fe compartida
Un acto central de las Fiestas del Pino que podrá seguirse en directo por televisión, radio y desde la plaza del municipio
La Provincia
Todo lo que necesitas saber para acceder a la Basílica durante las Fiestas de Nuestra Señora del Pino
La organización detalla los horarios, accesos y medidas de seguridad para garantizar una experiencia segura y ordenada a los miles de peregrinos que acudirán a Teror
La Provincia
Diez consejos para hacer la caminata a Teror en las Fiestas del Pino 2025
El Hospital Universitario Vithas Las Palmas se aconseja entrenar previamente, un buen descanso el día anterior, una comida con hidratos previa, llevar ropa y calzado transpirable y ya estrenado y alternar agua con bebidas isotónicas durante el camino
Elena Montesdeoca
Del Canarias 50 rumbo a Teror: un grupo de jóvenes migrantes descubre la historia de Las Fiestas del Pino
Guiados por un profesor voluntario, más de un decena de muchachos de África subsahariana y Honduras recorren la Basílica, la Plaza del Pino y el Convento de las Dominicas para aprender sobre la cultura isleña durante las fiestas
La Provincia
Televisión Canaria emite en directo las Fiestas del Pino 2025 con una cobertura completa desde Teror
La cadena autonómica llevará a todos los hogares del Archipiélago los actos principales de esta festividad religiosa y cultural, con conexiones en vivo para la Bajada de la Virgen, la Romería-Ofrenda y la celebración del día grande
La Provincia
El Pino 2025: la guía definitiva para moverse en coche o en guagua por Gran Canaria estos días
La DGT activa un plan especial con cortes y sentidos únicos en las principales vías de acceso a Teror, mientras Global pondrá en marcha un dispositivo extraordinario de transporte público con 40 horas de servicio ininterrumpido y conexiones directas desde numerosos municipios.
Mar Molina
El origen popular de la bandera canaria: esta es la historia de su recuperación en las fiestas del Pino en Teror
Descubre cómo surgió la bandera de Canarias en 1961 gracias al impulso del movimiento democrático Canarias Libre y la familia Cantero, según la cuenta de Instagram @8canarias
