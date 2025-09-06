La otra fiesta de la Virgen del Pino

A la Virgen del Pino de Arinaga tampoco le faltan feligreses ni peregrinos que la acompañen en su día grande. Lejos del bullicio que se vive estos días en la Villa Mariana, la iglesia de esta zona costera de Agüimes vive estos días de advocación a la patrona de forma más sosegada, «pero también con pasión, mucha fe, entrega y la verdad, con alegría y mucha esperanza», asegura el párroco Jonathan Ravelo, que cumple ya cuatro años en esta parroquia.

La iglesia de Arinaga acogió como patrona a la Virgen del Pino a partir del año 1941, cuando María Jesús Melián Alvarado ofreció los terrenos y el dinero para levantar este templo. Francisco Tarajano recogió en su libro Memorias de Agüimes 3, que los planos los hizo el arquitecto diocesano Rafael Massanet Faut, el 25 de noviembre de 1941, por encargo del obispo Pildain. María Alvarado falleció en 1947 cuando las obras estaban muy avanzadas. Fueron los albaceas José Cárdenes Déniz y Bartolomé Romero Romero los que vieron la terminación de las obras en 1948. Una placa a la entrada de la iglesia de Arinaga homenajea la mecenas con palabras como «bienhechora» e «hija preclara».

Junto a Teror y Arinaga, también comparte la advocación por la patrona la parroquia de Santa María del Pino, en la capital grancanaria, desde el año 1939.

Jonathan Ravelo subraya que entre las diferencias de celebrar el Día del Pino, «ni uno es mejor, ni el otro es peor. Son diferentes. Es una manera distinta de vivirlo, porque a veces entramos en las comparaciones y eso muchas veces puede llevar a conflictos, y no se trata de eso. Es el día grande de nuestra madre y tenemos que vivirlo como tal, y en cualquier lugar lo que celebramos es la natividad de nuestra señora».

Uno de los actos importantes en el programa de fiestas de la Virgen del Pino de Arinaga es el día principal, 8 de septiembre, cuando se celebra el camino de los peregrinos, desde la iglesia del Cruce de Arinaga hasta la de la playa. «Ese camino sana y nos acerca a nuestra madre. También se llora. En ese camino se vive la vida», subraya Ravelo, quien añade que «en el fondo lo que también se intenta con la peregrinación «es poner la vida en ese caminar. Tampoco es un trayecto muy largo, pero lo suficientemente para hacer memoria de todo lo que hemos ido haciendo durante el año y acordarnos de los seres queridos que ya nos han dejado». El párroco recuerda que el día 13 los feligreses de la parroquia harán una peregrinación a Teror. n