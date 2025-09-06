Las manos que sostienen la romería sin buscar aplausos: así es el papel clave de los voluntarios en el día grande de las Fiestas del Pino

La Romería-Ofrenda en honor a la Virgen del Pino ya está aquí. Este domingo, las calles de la Villa Mariana de Teror acogerán a aproximadamente 200.000 peregrinos que, procedentes de diferentes municipios de la isla, recorren kilómetros con el deseo de acercarse a la Virgen en la víspera de su día.

Desde primeras horas de la mañana, las carretas se concentrarán alrededor del Castañero Gordo, punto tradicional de encuentro. A partir de las 15:30 horas, comenzarán su recorrido hasta la Basílica. Aunque la romería se inicia por la tarde, desde las 08:00 horas el lugar ya estará lleno de voluntarios que, con emoción y entrega, trabajan para que la organización del evento resulte impecable. Su labor es, sin duda, esencial para el buen desarrollo de la celebración.

Este año, la romería cuenta con 60 voluntarios, encargados de atender a los participantes de las 22 carretas y de preparar los bocadillos y tentempiés para los cientos de peregrinos que forman parte de ellas. Uno de ellos es Fernando Ortega, vecino del pueblo de 75 años, que lleva 56 ediciones dedicando su tiempo y esfuerzo a esta festividad del 7 de septiembre. Él es uno de los voluntarios con mayor trayectoria y experiencia.

Los comienzos

Fernando comenzó asistiendo a la celebración con su abuelo, casi de forma obligada. Sin embargo, tras más de medio siglo de compromiso, asegura que esta cita se ha convertido en el momento más esperado del año. "Cuando se acerca el día, hasta me pongo nervioso", confiesa. Siempre ha acompañado a la carreta de Mogán y todos los peregrinos del municipio lo reconocen. "Cuando me ven, me piden ayuda porque saben que siempre intento echar una mano", afirma.

Sus primeros años los vivió junto a las yuntas de su abuelo, que tiraban de la carreta del pueblo del sur. Él se encargaba de que los animales siguieran el paso y no se detuvieran. Este domingo su función es distinta. Los animales los ha reemplazado por una caja de herramientas que siempre lleva consigo: sogas, martillos y todo lo que pueda ser útil.

Grupo de voluntarios y autoridades del Ayuntamiento / Frank Hernández

"Los voluntarios son los ojos del Ayuntamiento durante el evento", afirma Manuel Farías, concejal de Fiestas de Barrios, Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal y Mercadillos. Este año, el equipo preparará unos 1.320 bocadillos, calculados a razón de 60 por carreta. Mientras están en la zona del Castañero Gordo, los voluntarios deben llevar camisetas identificativas pero, al comenzar la romería, se visten de romeros y se colocan junto al municipio asignado. "Son los pequeños invisibles, porque su trabajo es fundamental, pero casi nadie lo ve", añade Alejandro Alonso, técnico del grupo.

35 años junto a Ingenio

Otro voluntario imprescindible es Juan Francisco Grimón, con 35 años al frente de la carreta de Ingenio. Para los peregrinos del municipio, él es una figura clave. "Muchos se tranquilizan al verme porque saben que pueden contar conmigo", comenta. "A mí, personalmente, me encantan las Fiestas del Pino en su totalidad pero, como en la romería, no me siento en ningún lado", revela. El vínculo entre voluntarios y vecinos de otros pueblos es tan fuerte que, en ocasiones, algunos peregrinos que forman parte del evento se quedan a dormir en sus casas. Ortega, por ejemplo, acoge cada año a la gente de Mogán para que puedan cambiarse, utilizar el baño o descansar.

Ambos voluntarios, Ortega y Grimón, se preparan con bastante antelación, aunque conocen al dedillo todo lo que tienen que hacer. Ortega ya tiene en su garaje martillos, alambres y escaleras por si surge cualquier imprevisto. También intenta descansar lo suficiente, porque la jornada, aunque está repleta de emoción, resulta larga y agotadora. "Cada año confirmo que ser voluntario vale la pena y es un verdadero honor", señala.

Es más, en una ocasión Ortega estaba de vacaciones en Lanzarote con su mujer en la fecha del Pino y, con un hotel pago, el día de antes de la romería cogió sus maletas y se desplazó hasta Gran Canaria. "Tenía claro que no me podía perder una romería y dejé a mi mujer allá y cogí el primer avión que salía para la Isla", recuerda. "Ella, tuvo que coger el siguiente".

La devoción de los peregrinos es el alma de la romería, pero son los voluntarios quienes, con su esfuerzo discreto, garantizan que todo funcione. Gracias a su entrega, la Romería del Pino sigue siendo una celebración ejemplar, donde tradición, fe y comunidad se encuentran cada año en Teror.