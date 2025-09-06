Recetas de la abuela que saben a hogar: así es como una antigua relojería del norte de Gran Canaria se convirtió en un templo del sabor

En Moya, donde las nubes se enredan con los pinares, hay un rincón que guarda el sabor del pasado y tradición familiar. Allí, donde antiguamente se arreglaban relojes y los momentos se medían en tic-tacs, hoy se miden en bocados. La Relojería Quesos y Vinos no solo es una tasca. Es una cápsula del tiempo, una cocina que atrae por sus recetas y aroma a tortillas de la abuela.

Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto lo tienen claro: “Si quieres comer bien por el campo, esto es una parada obligatoria”. Y lo dicen con esa certeza que solo se tiene cuando el sabor supera las expectativas y convierte el almuerzo en recuerdo.

Un local que fue relojería

En la calle Magistral Marrero número 3, en el corazón de Moya, se encuentra La Relojería Quesos y Vinos. El local abrió sus puertas en 2016, pero no nació de la nada, ya que ocupa el espacio de la que fue la primera relojería del municipio. Hoy, en lugar de engranajes y minuteros, se exhiben quesos locales, vinos canarios y recetas heredadas.

“Aquí, cada comida es una excusa para reencontrarse, para brindar entre amigos, para compartir risas entre familia o simplemente para disfrutar de un momento de pausa" , cuentan desde el equipo.

Y vaya si lo han logrado. El interior conserva ese encanto de pueblo: madera, copas que tintinean y cocina casera.

Croquetones, queso y tortilla: trío ganador

Uno de los grandes atractivos de esta tasca es su carta, sencilla pero muy cuidada, donde cada plato tiene una historia. La bienvenida perfecta llega con su queso ahumado de la zona (7,50 euros). Fundente, ligeramente salado, con ese toque de brasa que recuerda a los tenderetes de antaño. “Este queso sabe a campo y a casa”, dicen desde la cuenta de @grancanaria.atugusto.

Le sigue un plato que sorprende y conquista: los croquetones de cerdo ibérico y manzana asada (9,50 euros). “¡Vaya combinación de sabores! Hazme caso, esto te va a sorprender”, uno de los creadores gastronómicos tras el primer bocado. Crujiente por fuera, meloso por dentro, dulce y salado a partes iguales. Un hallazgo.

Y luego llega el turno de la tortilla con receta de la abuela del dueño (7,50 euros). No lleva nada raro, pero tiene ese punto de cocción perfecto y ese sabor a hogar que, como bien dicen, “encuentras en pocos sitios”. “Carol, que me perdone mi abuela, pero esta es de las mejores tortillas que he probado”, sentencia Adri, con una sonrisa.

Tres ingredientes y un secreto

Si algo destaca en La Relojería es su forma de dignificar lo sencillo. Un ejemplo claro es su ensaladilla rusa (6,50 euros). Solo tres ingredientes y una textura cremosa que no empalaga. “A veces lo más sencillo es lo mejor”, resumen.

Y cuando parece que ya no puede haber más sorpresas, llega el pollo al estilo Kentucky (9,50 euros): crujiente, sabroso, dorado al punto, ideal para mojar en salsa. Un guiño internacional que no desentona entre tanto sabor canario.

“Cada vez que creemos que ya hemos probado lo mejor, nos traen otro plato que supera al anterior”, comentan los creadores gastronómicos en su vídeo.

Un final dulce

Para cerrar, el toque goloso lo pone un coulant de chocolate que se ha ganado, según los comensales, un “sobresaliente sin duda”.

Desde el equipo apuntan lo siguiente: "nos esforzamos por crear momentos inolvidables alrededor de la mesa. Con recetas caseras elaboradas con esmero y un trato cercano hecho a tu medida, transformamos cada visita en una experiencia única cargada de sabor y calidez."

Si estás por el norte de Gran Canaria, este es uno de esos lugares que vale la pena descubrir. Su horario es de jueves a domingo, de 12:30 a 16:00 y de 19:30 a 23:30 horas. Para reservar, puedes escribir al 659766384. Puedes encontrar más información en su página web.