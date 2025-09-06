Una tonelada de productos agrícolas llega con coros y danzas de Ingenio

La carreta del Cabildo en la romería del Pino de mañana domingo irá cargada con 1.260 kilos de una gran variedad de productos agrícolas y manufacturados de Gran Canaria, según anunció el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, durante la presentación en la fachada de la Casa Palacio del contenido de la ofrenda a la patrona, en la que estuvo acompañado de la consejera de Cultura, Guacimara Medina, y del director insular de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Alejandro Báez.

En el mismo acto se inauguró el escaparate alusivo a las Fiestas del Pino de este año, que se exhibirá hasta el día 19 de septiembre en la sede institucional, en la calle Bravo Murillo, donde se muestra un conjunto de trajes que recorren la historia de la vestimenta tradicional del campesinado en Gran Canaria entre los siglos XVII y principios del XX.

Con la alegoría Madre Tierra, la carreta del Cabildo desfilaré en segundo lugar con una representación de lo mejor de la huerta grancanaria. Se trata de un carro de labor de finales del siglo XIX cuya composición ha sido diseñada por Fernando Benítez con ornamentaciones florales, cestos y aperos de labranza.

Cargará 400 kilos de papas, 280 de plátanos y 75 de papayos, así como diversos tipos de pimientos, manzana reineta, uva blanca y negra, melones y sandías, maracuyá, tunos, peras, pitayas, piña tropical y gran variedad de verduras como zanahoria, cebolla, berenjena, calabacín, puerro o coliflor, muchos provenientes de los Mercados Agrícolas de Gran Canaria o que se producen en las fincas insulares de La Granja Agrícola Experimental, Osorio y La Cumbre.

El diseño añade una manifestación integrada por 280 unidades de distintas flores a las que se suman otros productos como vino, quesos, aceite, miel y gofio, que suman en total 36 kilos. La carreta del Cabildo estará acompañada en la romería por el folclore de la Agrupación Coros y Danzas de Ingenio.

Otro año más el Cabildo de Gran Canaria presentó el escaparate que hasta el próximo día 20 de septiembre recordará, en la fachada principal de su Casa Palacio, en la céntrica calle de Bravo Murillo, el valor de las tradiciones populares. Realizado por el etnógrafo y profesor de baile tradicional canario, Jorge Guzmán Villegas, el escaparate exhibe once trajes que recorren la historia de la vestimenta tradicional en Gran Canaria desde el siglo XVII hasta el XX.

Nueve maniquíes con vestimentas variadas de adultos en las que se pueden apreciar las diferencias entre ellas por siglos. Entre estas vestimentas de principios del siglo XX, se aprecia el atuendo de trabajador de las plataneras, con dos prendas reales, una camisa de loneta y una chaqueta de drill, usada entre 1935 y 1940 por los hermanos González Morales, arrieros de profesión y naturales del pago de Cardones, en Arucas. Uno de ellos, fue Antonio González, cuyo hijo ha cedido el atuendo para la exposición. El traje va acompañado por una podona (pooma) que se usaba para cortar los racimos de plátanos, y que perteneció a Rafael Cándido Afonso Batista, conocido por ‘Candito’, natural de Arucas, que nació en mayo de 1921 y falleció en junio de 1985.n