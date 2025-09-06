La Virgen baja por segunda vez este año entre lágrimas, halagos y multitud

En una de las tardes más esperadas para los devotos de la Virgen del Pino, Teror vivió ayer con emoción e ilusión uno de los principales actos religiosos de las fiestas que se celebran, como cada mes de septiembre, en honor a la patrona de Gran Canaria. Fue, como de costumbre desde 1928, con la bajada de la Imagen de Nuestra Señora del Pino desde su camarín, situado en el altar mayor de la Basílica, donde permanece a la espera durante casi un año para, luego, acercarse a los pies de los peregrinos que recorren hasta cientos de kilómetros para verla de cerca. No obstante, esta vez la patrona ya había bajado previamente a las Fiestas del Pino y es que, en el mes de mayo, se despidió de su pueblo para desplazarse hasta la Catedral, Telde y Santa Lucía de Tirajana, en una visita extraordinaria que fue vivida con la misma intensidad que caracteriza a estas fechas.

Los alrededores de su templo, desde primera hora de la tarde, eran un ir y venir constante de peregrinos. Familias enteras, jóvenes, mayores y turistas se mezclaban en un ambiente de respeto, alegría y devoción. Sin embargo, cuando se iba acercando el momento de la Eucaristía, los devotos y peregrinos que querían disfrutar de la ceremonia cómodamente realizaban, junto a la puerta de entrada, una multitudinaria y larga cola de espera que, antes de empezar, ya bordeaba un lateral de la iglesia. En los bancos de la Basílica no cabía ni una sola persona más desde, como mínimo, una hora antes del comienzo del acto. Pasadas las 18:00 horas, era prácticamente imposible encontrar un hueco vacío. Las voces se acallaban con el respeto que impone la solemnidad del acto, y el murmullo habitual fue reemplazado por rezos en voz baja y cantos marianos.

Sillas y pantallas

Pepe Santana y Georgina López son algunos de los que prefirieron seguir la ceremonia desde el exterior. Llevan desde que son «muy pequeños» viniendo y, esta vez, no iba a ser menos. Aunque en varias ocasiones han ido al pueblo con mucho tiempo de antelación para poder coger hueco en uno de los bancos de la Basílica, este año no ha sido uno de esos. «Dentro siempre hay mucha gente y llega incluso a ser incómodo en algunos momentos, y es por ese motivo por el que nosotros preferimos sentarnos aquí», argumentó. «Además, desde aquí con la pantalla se ve estupendamente y, encima, puedes observar lo que ocurre también en la calle», añadió López. Para ellos, la Virgen es todo, y esta, año tras año, es una cita obligatoria. No entienden su vida sin esta devoción, sin este encuentro anual que alimenta su fe y su vínculo con la historia de su tierra.

La Virgen baja por segunda vez este año entre lágrimas, halagos y multitud

Al otro lado de las sillas colocadas en la Plaza del Pino se encuentran Ana Pérez y Francisca Ramos, que han puesto rumbo a la Villa Mariana de Teror desde Jinámar. Ambas se han sentado en primera fila en la plaza. «Llegamos a las 17:00 horas y ya había mucha cola, por lo que decidimos ir a comprar algo y dar un paseo y sentarnos fuera, que también se ve de maravilla», aseguró Pérez. Ella recuerda venir con su madre y con su marido, que falleció hace más de 30 años. «Todavía lo recuerdo y me emociono», lamentó. «Para mí, la Virgen es como mi madre», insistió con la voz entrecortada por la emoción. Sus palabras resonaban con fuerza, como testimonio de una devoción que trasciende generaciones.

Puntualidad

Cuando las manecillas del reloj marcaron las 19:00 horas, con una puntualidad impecable, los asistentes se levantaron del banco, miraron a la Virgen, el coro se puso en pie y dio comienzo la misa oficiada por José Domínguez Pérez, adscrito a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Las Palmas de Gran Canaria, quien recordó que «en estas fiestas debemos ser buenos samaritanos, alejarnos de nuestra comodidad, abrir los ojos y ver la realidad del mundo, que es sangriento y que no se puede esconder». «Dios», continuó, «no quiere que esto suceda». Los fieles seguían la Eucaristía casi sin parpadear, con la atención puesta en cada una de las palabras que Domínguez pronunciaba, mientras el incienso llenaba el aire y las velas encendidas iluminaban suavemente las imágenes religiosas que decoran el templo. El párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba también añadió que «la Virgen se pone en camino» para una nueva peregrinación y acercarse a los grancanarios

La Virgen, en esta ocasión, estaba ataviada con un manto color celeste que únicamente ha lucido cinco veces. La última vez fue en el año 1987 y, desde ese momento, no había vuelto a ver la luz en la Basílica de Nuestra Señora del Pino. La riqueza de su simbología insular, los escudos y la historia que hay detrás de la tela que recubre a la Imagen han hecho que, en esta edición, la Virgen vuelva a lucirlo como un gesto cargado de significado. Este detalle no pasó desapercibido para los más fieles, quienes comentaban entre susurros la belleza del atuendo y el simbolismo que encerraba.

Bajada de la Virgen en Teror / Andrés Cruz

Cuando llegó el momento más esperado de la tarde, el descenso de la patrona, la iglesia estaba a punto de reventar de emoción. Todas las esquinas del lugar eran cascadas de personas, de piropos y también de lágrimas. Todos intentaban encontrar, por muy difícil que fuera, un pequeño hueco desde el que poder observar el transcurso de la patrona hasta los pies de sus devotos. Los que, por unos motivos u otros, llegaron algo más justos de tiempo al lugar, tuvieron que contemplar la ceremonia desde las sillas y la pantalla que estaban ubicadas en la Plaza, justo en la fachada del templo.

Flores y halagos

Arropada por flores y halagos, la Imagen comenzó a hacer un ligero movimiento de descenso a las 20:12 horas, con el que inició su recorrido en diagonal hasta los pies del templo de la Villa Mariana de Teror. Mientras, cada muy pocos segundos, desde diferentes lugares del interior de la Basílica se escuchaban gritos de admiración. «¡Guapa!», resonó desde uno de los bancos situados al fondo, al mismo tiempo que el resto de feligreses arrancaba a aplaudir. «¡Viva la Virgen del Pino!», continuaban otros. Esta es, sin duda, una de las bajadas más inusuales, ya que el tul que habitualmente envolvía a la Imagen en su trayecto era inexistente.

Los ojos de los asistentes a la ceremonia se pusieron vidriosos. Las lágrimas brotaban y recorrían los rostros de los más apegados a la patrona. Este era, para muchos, un momento repleto de felicidad y emoción que, sin duda alguna, llevaban esperando alrededor de once meses.

Unos veinte minutos después de haber descendido desde las alturas de su hogar, la Virgen del Pino ya estaba al lado de los suyos. Cada vez eran más y más los aplausos, más el entusiasmo, y desde el interior también se escuchaban los piropos que los devotos que estaban sentados en la Plaza gritaban con fuerza a la Imagen. Voladores alumbraron el municipio, avisando de que la patrona, una vez más, está con su pueblo. Y se pone en camino.