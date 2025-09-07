El municipio de Arucas volvió a estar presente en la tradicional Romería Ofrenda a Nuestra Señora del Pino en Teror, una de las citas más emblemáticas de la isla.

La representación Aruquense estuvo encabezada por su Alcalde, Juan Jesús Facundo Suárez, acompañado por miembros de la Coorporación Municipal y vecinos y vecinas del municipio. Portando los colores característicos de Arucas.

Arucas rinde homenaje en la Romería del Pino

Este año, Arucas representó al municipio con una carreta diseñada y confeccionada por el Aruquense Jorge Guzmán Villegas con la colaboración de las Concejalías de Festejos y Vías y Obras, en la cual se reflejó un estilo creativo y detallista que rindió homenaje a los juegos tradicionales isleños.

Adornada con diferentes elementos de antaño teniendo incorporada su ofrenda con productos que definen al municipio; Pasta la Isleña, Destilerías Arehucas, Galletas Bandama, supermercado Healde Arucas, Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, Panificadora Rafael Espino Ascanio, Sociedad Agrícola de Llanos de Sardina, Heredad de Aguas y Firgas, y los aportados por el Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

Arucas rinde homenaje en la Romería del Pino

Acompañados por el grupo Herencias, que con sus sones tradicionales, aportó un ambiente festivo y el carácter popular que caracteriza esta celebración.

La participación de Arucas en esta Ofrenda Romería refleja una vez más, el compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones canarias fortaleciendo los lazos culturales entre todos los municipios de la isla.