En Directo
Fiestas del Pino 2025, en directo: todos los caminos llevan a Teror
Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión
Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.
Mogán ya está ante la Virgen, con los niños recitando sus décimas. Alusiones a la crisis migratoria en la décima. Los moganeros, con su cuerpo de baile en el que está presente la alcaldesa, Onalia Bueno, interpretan una saltona ante la Virgen. La carreta viene cargada de pescado, como corresponde a un municipio de tradición marinera, pero también de fruta: magos, aguacates, plátanos...
La Aldea presenta su ofrenda ante la imagen de la patrona de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias. El proyecto comunitario de La Aldea pone la nota musical.
Teror, el municipio anfitrión, arranca la romería
Niños representates de las ocho islas recitan sus décimas a la Virgen del Pino. También se le suma una representante cubana.
Ya sale la Virgen del Pino a recibir la Ofrenda
Aunque la mayoría de los peregrinos llegará a la villa mariana durante el 7 de septiembre, tanto de día como de noche, muchos grancanarios han decidido repartir su caminata hacia Teror a lo largo de este largo fin de semana, aprovechando que el 8 de septiembre es festivo en la isla desde el año 2005.
La carretera que une Las Palmas de Gran Canaria y Teror es un ir y venir de peregrinos que quieren visitar a la patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino
Por su parte, los fuegos artificiales de las Fiestas del Pino resplandecerán en la noche del 7 al 8 de septiembre, a la 12 de la noche, lanzados del el solar ubicado junto a la Estación de Guaguas.
El espectáculo pirotécnico organizado por el Ayuntamiento de Teror tendrá una duración de unos 10 minutos y correrá a cargo de la pirotecnia terorense El Pilar, con el fueguista Benjamín Dávila al frente.
El evento de color y fuego cuenta con un detallado plan de seguridad, para el lanzamiento de diversos artificios pirotécnicos de acuerdo con lo establecido según normativa vigente. En total se quemarán unos 90 kg. de pólvora.
Los 21 municipios de la Isla, más la representación del Cabildo grancanario, desfilarán ante la Patrona para ofrecer lo mejor de sus campos, acompañados todas ellos por el folclore y los bailes tradicionales.
Las tradicionales carretas municipales, los temas más populares del cancionero canario, los productos de la tierra, la vestimenta típica y, sobre todo, el fervor religioso y la solidaridad, se entremezclan en la fiesta grande de los grancanarios.
