Fiestas del Pino 2025, en directo: todos los caminos llevan a Teror

Por su parte, los fuegos artificiales de las Fiestas del Pino resplandecerán en la noche del 7 al 8 de septiembre, a la 12 de la noche, lanzados del el solar ubicado junto a la Estación de Guaguas.

El espectáculo pirotécnico organizado por el Ayuntamiento de Teror tendrá una duración de unos 10 minutos y correrá a cargo de la pirotecnia terorense El Pilar, con el fueguista Benjamín Dávila al frente.

El evento de color y fuego cuenta con un detallado plan de seguridad, para el lanzamiento de diversos artificios pirotécnicos de acuerdo con lo establecido según normativa vigente. En total se quemarán unos 90 kg. de pólvora.