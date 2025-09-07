Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fiestas del Pino 2025, en directo: todos los caminos llevan a Teror

Desde el 24 de agosto hasta el 12 de octubre, Teror celebra sus tradicionales Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con un programa variado que combina tradición, devoción, cultura y diversión

Salida de la Virgen del Pino en Teror (07/09/25)

Salida de la Virgen del Pino en Teror (07/09/25)

Elena Montesdeoca

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las Fiestas del Pino 2025 en Teror ya están en marcha y, como cada año, reúnen a miles de devotos y visitantes en honor a la patrona de Gran Canaria. En esta noticia encontrarás toda la información actualizada, el programa de actos y los directos de los principales eventos religiosos, culturales y festivos para que no te pierdas nada de lo que ocurre en Teror durante estas celebraciones.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  2. ‘Vamos pa’l Pino’ regalará este domingo un 'kit' del peregrino para hacer más cómodo el camino de la Romería a Teror
  3. El Cabildo compra por 3,95 millones la finca de las Adoratrices de Tafira para ampliar el centro de emergencias
  4. La mutación genética que, si eres de Gran Canaria, aumenta tu probabilidad de padecer esta enfermedad
  5. Multas de hasta 6.000 euros por circular en moto por la ZEC Punta de la Sal en Agüimes
  6. Reclaman la suspensión del desahucio de una familia en Ingenio
  7. “Agüita con el tamaño': este cruasán gigante de Gran Canaria está desatando antojos por toda la isla
  8. Recetas de la abuela que saben a hogar: así es como una antigua relojería del norte de Gran Canaria se convirtió en un templo del sabor

Potaje meteorológico para el día del Pino en Canarias: calima, tormentas y altas temperaturas

Potaje meteorológico para el día del Pino en Canarias: calima, tormentas y altas temperaturas

Fiestas del Pino 2025, en directo: todos los caminos llevan a Teror

Fiestas del Pino 2025, en directo: todos los caminos llevan a Teror

Recetas de la abuela que saben a hogar: así es como una antigua relojería del norte de Gran Canaria se convirtió en un templo del sabor

Recetas de la abuela que saben a hogar: así es como una antigua relojería del norte de Gran Canaria se convirtió en un templo del sabor

Las manos que sostienen la romería sin buscar aplausos: así es el papel clave de los voluntarios en el día grande de las Fiestas del Pino

Las manos que sostienen la romería sin buscar aplausos: así es el papel clave de los voluntarios en el día grande de las Fiestas del Pino

La costa de Arucas se convierte en escenario de 'Costas Afortunadas', un recorrido cultural por el patrimonio litoral canario

La costa de Arucas se convierte en escenario de 'Costas Afortunadas', un recorrido cultural por el patrimonio litoral canario

El experto Alfredo Serrano advierte al Puerto de Las Palmas que «debe gestionar el éxito» del incremento de cruceros «y no caer en la complacencia»

El experto Alfredo Serrano advierte al Puerto de Las Palmas que «debe gestionar el éxito» del incremento de cruceros «y no caer en la complacencia»

Peligrosa maniobra en Gran Canaria: una furgoneta pone en riesgo a una guagua en la GC-1

Peligrosa maniobra en Gran Canaria: una furgoneta pone en riesgo a una guagua en la GC-1

Las Marías, a través de 53 rostros

Las Marías, a través de 53 rostros
Tracking Pixel Contents