Mario Villalón: «Los quesos y vinos canarios saben mucho mejor en la Isla»

Viene usted a Gran Canaria para participar en el menú degustación de maridaje ‘De la huerta a la mesa’ y ‘De la huerta al vaso’, elaborado de forma colaborativa entre su local de Madrid, Angelita, el Suru cocktail bar y Callao, del hotel Faro Lopesan Collection, donde combinan cocktails y platos utilizando la fruta y verdura de la finca de Veneguera. Usted ofrece una experiencia muy parecida en su bar.

Hay muchas razones para estar aquí. Nosotros en Angelita somos un modelo familiar de huerta a mesa y de huerta a vaso. Aparte de que tengo buena amistad con Raimondo Palomba, responsable de bares del Grupo Lopesan, cuando me contaron todo este proyecto de una cadena de hoteles como Lopesan, con estas dimensiones y que de repente estaban llevando a cabo un proyecto de huerta a vaso pues me pareció muy interesante porque hay muchas diferencias de clima y de producto, pero la ideología y el concepto son el mismo, así que nos parecía muy interesante poder colaborar.

¿Qué ha encontrado en Gran Canaria?

Bueno, yo no conocía Canarias. Para mí es un clima completamente diferente, pero me ha gustado ver que, igual que nosotros en Zamora luchamos contra condiciones climatológicas que a veces no son las ideales para producir ciertos productos, lo mismo hace Lopesan en Veneguera. No es un clima tropical, es un clima subtropical, mucho más seco, pero han logrado, buscando más la cantidad que la calidad, tener la piña, el mango y otros productos excepcionales. Todo el mundo de fuera, cuando nombras Gran Canaria, piensa en playas y en sol, pero realmente la isla ofrece mucho más que eso.

¿Hay algún producto que le haya llamado la atención?

Me gustan mucho los vinos, que en Madrid ahora mismo están de moda, y beberlos aquí saben diferente. También el pescado de roca. Al final es una isla volcánica y hay mucho pescado de roca muy bueno, y también la fruta que ellos producen en Veneguera, que están trayendo mucho producto asiático y de otros continentes, que a veces son desconocidos incluso aunque viajes a Asia y pues es muy diferente a la huerta española como la nuestra.

De alguna forma es compromiso con el producto local cultivado aquí.

Sí claro. Ustedes están en una isla y es uno de los handicaps. La pandemia nos enseñó muchas cosas y una de ellas es que deberíamos tener plan b. Fíjate los quesos, con la denominación de origen y con la cabra canaria, todo ese legado de producto que dejarlo perder sería una ruina cultural, económica y moral.

Hablando de quesos, ¿qué le parece los canarios?

Me encantan. En Angelita tenemos más de 100 quesos. Tenemos fromelier y tabla de quesos. El palmero, el queso flor de Guía y el majorero son algunos de los que ya servimos mucho allí, pero ocurre como con los vinos, no es lo mismo servirlos allí que venir aquí y que una persona te los cuente y te hable de ello in situ.

¿Es la primera vez que está en Gran Canaria?

Esto es una colaboración que para ello he tenido que hacer un par de viajes antes, por suerte, y me encanta. Además, creo que la Gran Canaria está evolucionando y cambiando ese modelo de los años 70 de turismo masivo y demás, y se está especializando un hacia la calidad.

¿Qué cambiaría y que aportaría de lo que ha visto?

Cambiar no mucho pero creo que todavía hay camino por recorrer en el sentido de que la coctelería, que es a lo que yo me dedico, todavía tiene un amplio margen de mejora haciéndose muy bien las cosas, pero creo que los chicos de Lopesan son pioneros en eso. Me gustaría que en la próxima visita, además que se pueda beber bien en los hoteles, que pueda ver tres o cuatro bares, tres o cuatro restaurantes muy vinculados al producto local y que hiciesen cosas ricas. Ojalá llegue pronto ese momento.

Usted que se dedica a la coctelería y tiene Angelita, considerado como uno de los mejores locales de España. ¿Cuál es el nivel de este arte en Canarias?

Lo que he podido comprobar hay poquito. Esa es la realidad. Uno viene de Madrid o de ciudades que hay mucha oferta y aquí, pues todavía la coctelería es algo más apegado al todo incluido, al mojito, a la piña colada. Creo que ahí hay un terreno por explorar. Salir un poquito de lo embotellado y volver a la fruta fresca, a la cocina de la abuela. Creo que seguramente mejorará. Ya me están hablando de coctelerías en la capital grancanaria y demás, y por ahí creo que todavía hay margen para seguir creciendo.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que se quieran dedicar a la coctelería?

El coctelero es aprendiz de todo y maestro de nada, pero es verdad que te sirve el mundo de la cosmética, de los perfumes, del vino, de la repostería, de la cocina, el de la huerta. Eres capaz de tocar producto, transformar producto y tener la capacidad de contárselo al cliente, cosa que un cocinero normalmente no tiene. Entonces nosotros somos como una gran orquesta. Creo que es una pofresión muy bonita porque haces cosas y ves la cara del cliente cuando las disfrutan.

¿Qué le parece la colaboración de Suru cocktail bar con el restaurante Callao, ambos de Lopesan, con Angelita?

Me parece que es algo que no se había visto. Generalmente ellos son una cadena muy grande, pero sigue siendo una empresa familiar y nosotros somos chiquititos. En ese sentido sí que ha habido puntos de conexión que a priori costaría ver, pero más allá del envoltorio sí que yo me lo pasado muy bien. Ellos tienen una hospitalidad muy metida en vena. Son equipos muy grandes, pero en general lo que me he encontrado en sus hoteles es gente con muchas ganas, desde la persona con más responsabilidad en el puesto que pueda tener en el hotel hasta los chicos y chicas que están en el día a día.