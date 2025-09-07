Peligrosa maniobra en Gran Canaria: una furgoneta pone en riesgo a una guagua en la GC-1

Gran Canaria. Últimos días de agosto. Una escena de alto riesgo sorprendió a varios conductores en la autopista GC-1, en dirección sur, justo antes de la salida hacia Arinaga. El conductor de una furgoneta Citroën Berlingo realizó un cambio de carril abrupto y sin señalizar, cruzando una línea continua para incorporarse de forma ilegal a la salida, colocándose directamente delante de una guagua que transitaba con normalidad por el carril derecho. La maniobra obligó al vehículo de transporte público a reducir la velocidad para evitar una colisión, generando una situación de auténtico peligro en plena hora punta. El momento fue captado por otro conductor que circulaba por la vía y que compartió las imágenes en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron acompañadas de comentarios de indignación y preocupación por la conducta temeraria del protagonista, calificada por varios usuarios como una acción irresponsable que “pudo acabar muy mal”.

Este comportamiento no solo es una muestra de falta de civismo vial, sino que constituye una infracción grave tipificada en el Reglamento General de Circulación. Invadir una línea continua, sobre todo en una vía rápida y en condiciones de tráfico intenso, es una maniobra que compromete la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera. Si además se realiza de forma brusca, sin señalizar, sin respetar la distancia de seguridad y obligando a otro vehículo a frenar de emergencia, puede ser considerado como conducción temeraria, una figura recogida en el artículo 380 del Código Penal, que contempla penas de seis meses a dos años de prisión, además de la retirada del carnet de conducir por un periodo de uno a seis años y la pérdida de seis puntos del permiso de conducción. En situaciones como esta, cuando hay pruebas audiovisuales y se pone en peligro directo la vida o la integridad de otros, los hechos pueden ser investigados de oficio por la Guardia Civil o denunciados formalmente por los testigos.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), cruzar una línea continua está considerado una infracción grave y conlleva una multa económica de hasta 200 euros, aunque no supone pérdida de puntos salvo que se acredite un riesgo claro para la circulación. En cambio, cuando la conducta alcanza el umbral del delito por temeridad manifiesta, como podría ocurrir en este caso, el marco sancionador cambia drásticamente y se activa la vía penal, incluyendo la posibilidad de responsabilidad civil en caso de causar daños personales o materiales. La DGT recuerda que las señales horizontales, como las líneas continuas, están diseñadas para preservar la seguridad en los tramos donde no es seguro realizar cambios de carril, y su incumplimiento es una de las principales causas de siniestros en carreteras de alta capacidad como la GC-1.

El hecho de que esta maniobra se produjera justo delante de una guagua añade gravedad al asunto, dado que los vehículos de transporte público tienen una visibilidad y capacidad de reacción limitada, lo que agrava el peligro. Además, el cruce ilegal de carril se realizó en una zona especialmente conflictiva, donde se han producido incidentes similares en el pasado, lo que refuerza la necesidad de extremar la vigilancia y sancionar de forma ejemplarizante este tipo de conductas.

El vídeo que documenta el momento podría convertirse en una prueba clave si se presenta una denuncia o si las autoridades deciden iniciar una investigación. En este sentido, tanto la DGT como la Guardia Civil animan a los ciudadanos a reportar comportamientos de este tipo a través de los canales oficiales, ya sea presencialmente en un cuartel o mediante la sede electrónica del organismo de tráfico.

El cruce de una línea continua no es solo una imprudencia técnica; es un síntoma de desprecio hacia las normas básicas de convivencia en carretera. La seguridad vial no depende únicamente de la infraestructura o de la vigilancia policial, sino de la actitud de cada conductor. En un contexto donde el tráfico en Gran Canaria se ha vuelto cada vez más denso y acelerado, actuaciones como esta deben ser puestas bajo el foco público y sancionadas con todo el peso de la ley.