La pequeña Arya, el caracol y su peregrinaje hacia Teror

Un pequeño caracol en una parada podía entretener a la pequeña Arya, pero a pesar de sus tres años no se despistaba y sabía que su objetivo era llegar a Teror pedaleando, aunque en realidad su pequeña bici rosa iba remolcada por su padre, David Santana. En la retaguardia, cerrando este pelotón de tres, la madre, Samanta Vega. Esta familia de Ingenio se unió este domingo a la multitud de personas que peregrinaron hasta la villa mariana para ver a la patrona de Gran Canaria, la Virgen de Teror en la víspera de su día grande.

Para David, esta excursión familiar es muy importante «primeramente por tradición», porque está convencido de que estas costumbres deben pasar «de padre a hijos» y porque son «unos fanáticos del deporte». Aprovechando que a la pequeña le gusta mucho la bici, no dudaron en hacer el camino sobre ruedas. El caracol que encontró en su parada, también les acompañó.

La carretera que une Las Palmas de Gran Canaria con Teror volvió a llenarse este domingo de peregrinos, al igual que ocurrió el sábado, que querían salvar la distancia entre los dos municipios a pie. En solitario o en pequeños grupos, todos tenían como objetivo llegar a tiempo a la basílica para poder ver la talla de la Virgen del Pino ataviada con su manto celeste. A las doce, quienes subían ya empezaban a cruzarse con quienes habían madrugado para llegar antes de que el calor dificultara la caminata, aunque las temperaturas daban una pequeña tregua a los caminantes.

Del Carnaval a la basílica

Si obtenían algún premio en el Carnaval de Las Palmas, Miguel Ángel Gil, miembro de la murga Los Chacho Tú, haría el camino desde la capital hasta Teror para cumplir con una promesa a la Virgen del Pino y ahí estaba este domingo caminando junto a sus amigos Airán Dávila y Óliver García, 'El Colegacho', después de haber logrado el tercer puesto. No había prisa por llegar e incluso pararon a comer algo antes de iniciar la caminata. Lo importante era llegar. Los otros dos también tenían algo que agradecer, uno, la vida de su padre y el otro, el nacimiento de su hijo, y para ninguno de ellos era la primera vez.

Peregrinaje a Teror / Andrés Cruz

Sí lo era para la joven Ariadna García, del barrio capitalino de San Juan, que a pocos metros de iniciar el peregrinaje ya temía cómo iba a llegar hasta Teror. Junto a ella, varios amigos equipados con bebidas frías y algo de comer. Uno de ellos, Alejandro Quintana, ya había hecho el camino cuando era pequeño, aunque nunca antes con amigos. Poco plan tenían para pasar el día, más allá de disfrutar juntos y poder disfrutar de la romería.

Kit del peregrino

Muchos de los feligreses que recorrían a pie la distancia entre la capital y Teror tenían un elemento en común: el kit del peregrino que habían recibido en Tamaraceite. Ese fue el caso de África Santana y sus amigos, unos de Teror y otros de Santa Lucía de Tirajana, que mostraban contentos sus mochilas con un chubasquero, pulseras reflectantes, protector solar y una cinta para colgar el móvil o las llaves.

A pesar de que la noche anterior habían celebrado un asadero en la villa mariana, se habían levantado con ánimos para hacer el camino, bajaron por Arucas en guagua y volvían al origen a pie.

Refresco a medio camino

A medio camino, casi como si fuera una alucinación en pleno del desierto, los peregrinos encontraban una caseta de Clipper donde se les ofrecía un sombrero y un vaso de refresco de fresa, naranja, limón, maracuyá o manzana. Para una vecina de Jinámar que hacía el camino alternando la carrera con la caminata, este puesto fue «una salvación» y «una alegría», ya que le ayudó a reponer energía para seguir el trayecto hasta la meta.

A un lado, a la sombra, estaba Pedro Olivares, un oriundo de Badajoz que acaba de mudarse a Las Palmas de Gran Canaria hace dos semanas y ya realizaba su primera peregrinación. Uno de sus amigos le había hablado de esta tradición y había preparado para él una inmersión completa que incluía, además de la caminata, el tradicional bocadillo de chorizo, que les esperaba en Teror.

La pequeña Arya y sus padres, camino a Teror / Andrés Cruz

Mientras, disfrutaba de su refresco de manzana. «Deberían exportarlo a la Península; tiene un sabor excepcional».

Ruta del agua

Entre los peregrinos se encontraba Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y un gran amante del senderismo. Este sábado había realizado la ruta que atravesaba «el Barranco Madre del Agua, Caldereta y el Barranco de la Virgen», para luego «subir a Valleseco, el Pico del Rayo para contemplar Teror abajo en fiestas, y luego Osorio para regresar a la villa mariana», y este domingo optó por subir «muy despacito» desde Tamaraceite para «compartir con la gente y disfrutar de la experiencia».

Mientras, el número de personas que ya estaban de regreso aumentaba paulatinamente. Lorena Almeida y Víctor Auyanet eran dos de ellos. Prefirieron levantarse temprano y a las 9.20 horas ya estaban empezando el ascenso hasta el templo que alberga la venerada imagen. Dos horas después consiguieron verla, después de una larga cola, «desde la parte donde se accedía a la Eucaristía».

Tras degustar un bocadillo de chorizo y beber un refresco de fresa, enfilaron la carretera de camino a casa para descansar, que este lunes les tocaba trabajar pese a que es festivo en Gran Canaria.