Peregrinos a Teror: un matrimonio protagoniza un dramón Global por un enredo de guaguas

Paqui Morales y Domingo Betancor se desposaron en tierna edad. Ella apenas con 13; él como un imberbe contratista de 23. El consorcio de La Herradura aguantaba incólume, cerca de cumplir sus bodas de oro. O por lo menos resistía hasta ayer, cuando un infortunio logístico de guaguas les obligó a dividir caminos en contra de su voluntad.

La tradición, asentada a fuerza de un lustro, consiste en lo siguiente: embarcarse en una guagua que pare en Tamaraceite para que el hombre peregrine, y desde allí, Paqui continuar con lo suyo hasta Teror. En la tradicional caminata hasta la Basílica de Nuestra Señora del Pino, atravesada por barrancos y vericuetos, Domingo tiene por costumbre hacer migas «hasta del que le regala Agua de Teror», explica su compañera. Pero un cambio de ruta obligó esta vez a la mujer a irse sola en la línea 216 camino a la villa, mientras que el susodicho acabó montado en una 335 que trepa hasta Tamaraceite.

Con la mosca desde casa

En realidad, el matrimonio venía ya mosqueado de casa. Los dos ataviados con ropajes para la Romería de la Virgen del Pino, comparecieron a las 11.30 horas en la Estación de Guaguas de San Telmo, avivándose la calentura. El motivo fue una escala engorrosa en El Hoyo a cobro de Salcai-Utinsa S.L., nombre formal de Global, en lugar de trepar hasta el pueblo derechitos desde Telde, como acostumbran.

Peregrinaje en guagua para ir al Pino / Andrés Cruz

Ya con la sangre medio revuelta, Paqui claudica en sus explicaciones al chófer y entra al vehículo de la flotilla de Global, que durante la mañana despacha tongas de viajeros, en una coreografía saliente de dos en dos guaguas.

La tarifa del día para el billete, 4 euros el viaje de ida para ver a la Virgen del Pino en la plaza; 2,5 euros si el peregrino se bajaba antes en el capricho de caminar desde Tamaraceite, como era el caso de Betancor. La pareja acordó perderse de vista un rato, porque a ella no se le apetecía hacer la subida con tanto bochorno. Como premio del reencuentro amoroso, Paqui esperaría a su esposo con un bocadillo de chorizo de Teror y un Clipper de fresa.

Pero ya enfilada la autovía empezó a dudar. Será que echaba de menos al esposo, o que el día levantó y se tornó algo fresco, como a ella le gustaba. Lo que no quería era caminar bajo el sol; eso es lo que detesta. «A mí me gusta caminar de noche», cuando lanzan los fuegos. Solo se pliega al pateo si es para la romería de la Inmaculada Concepción de Jinámar, de donde le viene su apellido.

Peregrinaje en guagua para ir al Pino / Andrés Cruz

«Ojalá se apañe, porque él es un poco...», no se atreve a darle un final digno a la frase. El hombre no es muy apañado, según explica la señora con la que se desposó en 1976. Y a ese factor se le suman las edades, en las que su consorte cuenta con 71. «A ver si se apaña», repite ella con el único consuelo para aliviarse el rostro de recordar el mantra que le recitaba su padre: «A Roma se llega preguntando».

Así que con la poca maña que le queda, Domingo Betancor se queda solo en el andén y sale a la búsqueda de un carruaje más apropiado, mientras deshace lo andado y recorre una cola de romeros que ocupó por momentos el largo de la estación.

Más cola que a Playa del Inglés

No es cosa común que en el andén haya más cola para ir a un municipio de la comarca norte o de medianías, que en el trayecto que tira hasta el Faro y pasa por Playa del Inglés. La pelotera que se formó en la terminal de San Telmo fue digna de efeméride. Familias con carritos de bebé, sillas de playa para levantar un chiringuito en cualquier parte, mucho traje típico, bono de transporte en mano, y la preocupación subyacente de si en aquella espera era más rentable echar a andar o esperar a que uno cupiese en una guagua.

Fátima Infante y Juan Carlos, un matrimonio que se introduce a sí mismo como «dos canarios por el mundo», o desde el planeta Agüimes. Acabaron en medio de este meollo con olor a tubo de escape con la intención de ir a Teror a encontrarse con Tanausú, el vástago de la familia, en la carreta de Agüimes, para después armar una buena en la casa de Domingo el carpintero de Teror, como previa a las fiestas de su pueblo.

Un par de cabezas más atrás en la cola estaba el bombero Javier López, saliente de una guardia en Arinaga, ya a medio ataviar de la Agrupación Folklórica Tejeguate de El Hierro, de donde es su madre. Cada cuatro años, en coincidencia con la bajada de la Virgen de los Reyes, la formación pasa por Gran Canaria a dejar recados para Pinito. El bombero, que lleva ya un año tocando el pito con la formación, jura y perjura que «hay que dedicarle horas al pito», y remata con que «es tu amigo; te acompaña y hay que saber cómo tocarlo».

Peregrinaje en guagua para ir al Pino / Andrés Cruz

De vuelta en la guagua, los de la fila de atrás gestionan en remoto contratiempos parecidos a los de Paqui y Domingo. No quieren que algún primo o cuñado acabe en latitudes grancanarias inciertas. Y al bienaventurado de la familia que esté ya en Teror, le tocaba faena: pillar un sitio o comprar turrones y chorizo para la bajada.

El palique les da a ambos para rato en un viaje de 40 minutos solo interrumpido por el embotellamiento de otras guaguas con destino villa mariana. Cuentan sus batallas: lesiones de tendón, rodilla y tobillo fruto de accidentes laborales en la obra. Poco les queda para cobrar una subvención por discapacidad, se consuelan el uno al otro. Porque «pa’ estar jodío yo...», prefiere dejarlo así.

Paqui no consigue quitarse la pena del pecho que le da la preocupación, aunque no llega a soltar una lágrima. Mira a cada minuto el reflejo del móvil; trata de contactar a su marido, pero no lograrlo hace que los demonios de la incertidumbre se le suban a la cabeza.

Hasta que se obra el milagro. A la señora se le abren los cielos cuando su marido contesta al otro lado del teléfono. «¿Cogiste la guagua? ¿Pero la cogiste ya?», alcanza Paqui a decir entre nervios. Y se despide con un «Ah, bueno». El apañado lleva ya rato andando por el antiguo Caminito de Teror, sin poner a la doña en aviso.

El resto del trayecto se recorre en un suspiro. Los únicos que arman jaleo son un grupo de veinteañeros, calzados en el atuendo típico y que pasan lista de los instrumentos de los que se componen las agrupaciones de folclore. Bandurria, chácaras, timple... y «pito isleño», ríen desinflados. Hay energía de sobra, y eso que todavía queda el segundo asalto de la bajada.