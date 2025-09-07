Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorológico

Potaje meteorológico para el día del Pino en Canarias: calima, tormentas y altas temperaturas

La Aemet alerta de fenómenos adversos como calima en zonas altas, chubascos localmente fuertes y temperaturas que podrían superar los 32 °C en varias islas

La Provincia

Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias inicia la semana bajo la influencia de varios fenómenos atmosféricos adversos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este lunes, la presencia de calima en zonas elevadas orientadas al sur, tormentas aisladas de carácter ocasional y chubascos localmente fuertes marcarán la jornada en varias islas, mientras que las temperaturas seguirán siendo elevadas, pudiendo superar los 30 grados en el interior sur de muchas de ellas.

La jornada estará dominada por un ambiente seco y cálido, especialmente en zonas interiores y orientadas al sur, donde se espera una significativa presencia de calima, especialmente en cotas altas, aunque no se descarta su llegada a zonas bajas. Esta situación, junto con la probabilidad de chubascos tormentosos en algunas islas, supone un riesgo combinado que podría dificultar la visibilidad y generar inestabilidad atmosférica durante algunas horas del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso de las mínimas, mientras que las máximas se mantendrán elevadas, superando los 30 ºC en zonas interiores del sur de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

El viento soplará del nordeste en las zonas costeras, con rachas ocasionalmente muy fuertes en áreas expuestas, y tenderá a componente este o sur en medianías y cumbres.

Previsión detallada por islas

Gran Canaria

Se esperan cielos despejados, aunque podrían aparecer nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas. Existe la posibilidad de tormentas dispersas en el interior durante las horas centrales. La calima será más intensa en zonas altas del sur. Las temperaturas superarán los 30 ºC en el sur interior. Viento moderado del nordeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 22 ºC / 26 ºC

Lanzarote

Jornada con cielos poco nubosos o despejados, con posibles tormentas aisladas durante la mañana. La calima estará presente sobre todo en zonas altas, aunque podría extenderse a áreas más bajas. Las temperaturas máximas bajan ligeramente en el oeste, mientras que en el sur interior podrían superar los 30 ºC. Viento flojo a moderado del nordeste.

Arrecife: 21 ºC / 29 ºC

Fuerteventura

Condiciones similares a Lanzarote, con baja probabilidad de tormentas matinales. La calima podría ser intensa, especialmente en zonas elevadas. Las temperaturas se mantendrán elevadas en el sur interior, con máximas de hasta 32 ºC. El viento se intensificará al final del día en zonas de litoral.

Puerto del Rosario: 21 ºC / 26 ºC

Tenerife

Día soleado con intervalos nubosos en el norte por debajo de los 600 metros. Existe la posibilidad de chubascos tormentosos en el entorno del Teide. La calima afectará sobre todo a zonas altas del sur, con tendencia a disminuir al finalizar el día. Las temperaturas podrían alcanzar los 30 ºC en vertientes sur y oeste. Rachas muy fuertes de viento en zonas como el sureste y la punta noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 22 ºC / 29 ºC

La Gomera

Predominarán los cielos despejados salvo por nubosidad baja en el norte en primeras y últimas horas. La calima será más visible en zonas elevadas orientadas al sur, aunque podría afectar también zonas bajas. Temperaturas superiores a los 30 ºC en vertientes meridionales. Viento del nordeste con rachas fuertes.

San Sebastián de La Gomera: 23 ºC / 27 ºC

La Palma

Jornada con escasa nubosidad, especialmente en el oeste. En el norte y este se esperan intervalos nubosos bajos en la mañana y tarde. Calima en medianías y cumbres. Las temperaturas podrían superar los 30 ºC en el sur y oeste de la isla. Rachas de viento fuertes en zonas costeras del noroeste y sureste.

Santa Cruz de La Palma: 22 ºC / 25 ºC

El Hierro

Cielos despejados con nubosidad baja en el norte a primeras y últimas horas. La calima afectará zonas elevadas del sur y, de forma puntual, áreas bajas. Posible ascenso térmico hasta los 30 ºC en el sur interior. Viento del nordeste con rachas muy fuertes en áreas del noroeste y sureste.

Valverde: 18 ºC / 23 ºC

TEMAS

