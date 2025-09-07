Teror prepara su romería cuando aún no suenan las parrandas

En la víspera del Día del Pino todos los caminos conducen a Teror. Muchos grancanarios amanecieron desde bien temprano, algunos para comenzar la peregrinación hacia el pueblo y otros para preparar alguna de las 22 carretas que acompañarían esa tarde a la Virgen del Pino cargadas de productos típicos de cada municipio, tradición y mucha parranda por delante.

Teror relucía abarrotado, la coincidencia de la celebración con un domingo permitió a muchos hacerle una visita a la Patrona de Gran Canaria. "Hay una burrada de gente", se escuchaba entre los peregrinos que alargaban su camino hasta el Castañero Gordo en donde se preparaban las carretas de los 21 municipios de la Isla, más la representación del Cabildo grancanario.

A las seis de la mañana se despertaba Tania Alonso, concejala de Mogán, para llegar a las 7:30 a Teror. Junto a sus ocho compañeros calentaban el ambiente con el olor a frito del atún y el bonito que preparaban en las brasas para luego repartirlo a la hora de almorzar. "Entusiasmo y mucha alegría", eran las palabras que empleaba Alonso para describir la jornada. A la preparación de la romería le acompañaban vecinos del pueblo. "Vienen todos los años y nos ayudan", señala la concejala. Además, señala, "nos dejan su casa para cuando necesitamos cambiarnos a la ropa tradicional".

Por otro lado, Ana Teresa Domínguez y María del Pino Domínguez, dos hermanas del pueblo de toda la vida, salieron de sus sofás para pasar revista a las carretas. Eso sí, "llevamos una hora y solo hemos visto dos", explicaba Ana Teresa. Las hermanas se paraban a charlar con todo el vecino que se les cruzaba mientras se apoyaban en una caña como bastón y cargaban la sonrisa intacta como adorno. "Las carretas son preciosas y nos encanta celebrar todos los años el Pino", aseguraba Ana Teresa.

Ofrendas

No faltaron en las carretas flores ni productos de la agricultura de la Isla, pero cada municipio exaltó su singularidad de algún modo. Valsequillo trajo agua con una fuente entre vasijas canarias, Agaete recordó la caída del Dedo de Dios, que este 28 de noviembre cumplirá su 20 aniversario, y Agüimes homenajeó a todos los padres y abuelos de la Isla. La decoración de esta carreta contó con un teje en el suelo para que los niños jugasen, muñecas de trapo, balones de tira de platanera y trompos. En uno de sus laterales se leía: "Ni por todas las tablets del mundo cambiaría la infancia que tuve".

Así, la mañana era de mucho esfuerzo y preparción para ofrecer los mejores productos de Gran Canaria –cultivados desde la cumbre hasta sus orillas–a la Patrona. Antes de comenzar la romería, a las 15:30, no faltó queso, chorizo de Teror, pan de millo, carnes, papas arrugadas y una tropical o clipper no añurgarse. De esta manera Teror cogía fuerzas para celebrar a su Virgen.