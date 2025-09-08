Así fue como un bochinche en Gran Canaria dejó sin palabras a ocho comensales

Hay descubrimientos gastronómicos que no llegan con mapas ni reseñas, sino con el apetito abierto y la intuición encendida.

Eso fue lo que le pasó al creador de contenidos virales @naaimsantanaaa, cuando en medio de una escapada en Gran Canaria decidió detenerse en un lugar que donde la comida canaria es protagonista.

Fue allí donde, entre papas arrugadas, chistorras al vino tinto y un pan enorme con chorizo de Teror, y sobre todo, un queso herreño fresco y jugoso, se encontró un festín inesperado. En su vídeo viral, lo cuenta sin filtro: “El queso es mi perdición”. Y ese día, lo entendió mejor que nunca.

Cuando el queso es el que guía

El lugar en cuestión es el Rincón del Heredero, antes conocido como como bochinche El Heredero. El local se ha trasladado recientemente a la zona de Costa Ayala, al norte de la isla, donde mantiene su filosofía: cocina canaria auténtica, porciones generosas y un ambiente cercano, de mesa compartida y brindis largo.

El creador de contenidos precisaba: “Digo bochinche, no guachinche, porque estamos en Gran Canaria. Es típico de aquí, de la isla”.

El pan no tan “chiquitito”

La experiencia arrancó con un pan que pensaban que sería algo pequeño. “Y no”, cuenta entre risas. “Te lo traen enorme, con chorizo de Teror, y está increíble. Se nota que está hecho cien por cien por ellos”. El entusiasmo fue creciendo a medida que llegaban los platos.

“No podían faltar unas papitas arrugadas. Y lo digo claro: si eres canario y no te pides unas papitas arrugadas, créeme, has fallado”, señala.

Queso herreño y descubrimientos dulces

Pero si hubo un protagonista inesperado, fue el queso herreño. Lo sirvieron con tostaditas finas, recién hechas. “Estaba increíble. El queso es mi perdición, y este tenía un mil de sabor. Estaba superfresquito. Fue uno de mis platos favoritos no sé si por el calor que hacía, pero me encantó”.

A esa emoción se sumaron unos tomates aliñados “tremendos” y un sorprendente queso tricolor con mojo y mermelada: “Delicioso, superjugoso, justo como a mí me gusta”.

Y llegó su “gran descubrimiento”: la batata con miel de palma, junto a una ensalada coronada por “un pedazo de rulo de cabra que te ponen, tremenda”.

Chistorras, cochino y huevos estrellados

La parte fuerte del almuerzo llegó con una de las carnes más comentadas: las chistorras al vino tinto. “Tenía miedo del sabor fuerte por el vino, pero estaban muy, muy buenas. Supersuaves”, afirmó.

Y el broche fue un clásico que siempre funciona: huevos estrellados con chistorra y un cochino frito que conquistó a todos los comensales. “Éramos ocho personas y, sinceramente, creo que la cuenta salió bastante bien. Calidad-precio está muy bien”.

Más que un bochinche

El Rincón del Heredero no solo enamora por lo que sirve, sino también por cómo lo hace. Tiene comida para llevar, zona de fumadores, terraza exterior, aparcamiento, wifi gratuito y acceso para todos. También se puede pagar en efectivo y las mascotas son bienvenidas.

Si buscas algo más especial, puedes reservar para celebraciones o grupos. Entre sus especialidades también destacan el solomillo ibérico, ensaladas frescas y una carta de gins fusión para rematar la experiencia.

El horario es otro acierto, a partir de este mes, el local abre de jueves y domingo, desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas para brunch; desde las 13:00 hasta las 18:00 horas para almuerzos.

Los fines de semana disponen de un horario nocturno. Los viernes y sábado de 10:00 a 12:00 horas para brunch, 13 a 18:00 horas para almuerzo, y luego, desde las 20:00 hasta las 23:00 horas para cenas.

Porque a veces no hace falta cruzar el océano ni entrar a un restaurante de lujo. A veces basta con dejarse llevar por el apetito, la curiosidad o un vídeo de TikTok. Y dejar que un queso herreño bien servido te conduzca, sin avisar, a uno de los mejores bochinches de la isla.