Días masivos en Teror: cerca de 300.000 personas visitan a la Virgen del Pino

La romería, la misa y la procesión llenaron de devoción y color las calles del municipio grancanario, con la participación de autoridades y miles de fieles.

Romería del Pino en la villa de Teror.

Romería del Pino en la villa de Teror. / J.PEREZ CURBELO

Efe

Teror (Gran Canaria)

Cerca de 300.000 personas de distintos puntos de la isla han acudido al municipio grancanario de Teror desde el pasado viernes con motivo de las fiestas de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, según ha indicado este lunes su alcalde, José Agustín Arencibia, quien ha manifestado sentirse "muy orgulloso" de la afluencia "masiva" lograda.

Por las carreteras y caminos que conducen a Teror, este lunes seguían llegando peregrinos para visitar a la virgen y asistir a la parada militar, así como a la misa ofrecida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y a la posterior procesión por las principales calles del municipio.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido los actos oficiales, a los que también han asistido las principales autoridades de Gran Canaria, encabezada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y de las islas, así como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Sin apenas incidentes

El alcalde ha recalcado que la romería de ofrenda a la Virgen, que se celebró la tarde del domingo, reunió a unas 45.000 personas, y que la verbena posterior a unas 65.000, pero, sobre todo, ha hecho hincapié en que las fiestas están transcurriendo con tranquilidad y sin apenas incidentes. Además, ha destacado la participación de los 21 municipios de la isla y del Cabildo en esta fiesta, como es tradición.

Arencibia ha cifrado en más de 70 las intervenciones sanitarias en estos días, la mayoría por intoxicaciones etílicas pero sin consecuencia de gravedad, así como por heridas, esguinces, luxaciones o malestar; sólo se efectuó una derivación al hospital por una precipitación de altura y el resto fueron atendidas en Teror.

Las intervenciones de los servicios policiales han sido principalmente por alteración del orden o retirada de vehículos de la vía pública y sólo ha habido dos detenciones, según han indicado fuentes del Ayuntamiento.

